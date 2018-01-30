В Казахстане запретят носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе парламента РК состоялась презентация законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений", передает Kazakhstan Today.

Об основных положениях законопроекта рассказал министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев.

По словам министра, целью подготовки проекта закона является совершенствование государственно-конфессиональных отношений, конкретизация прав и обязанностей субъектов религиозной деятельности, а также регулирование религиозной сферы. Законопроект предусматривает 53 изменений и дополнений в 12 законодательных актов.

"Наиболее значимые нормы законопроекта направлены на исключение любой возможности использования религии в деструктивных целях, уточнение компетенции государственных органов и упрощение деятельности религиозных объединений", - отметил Ермекбаев.

Проект закона предусматривает ряд мер, включая запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо, на использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям, сообщили в пресс-службе МДРГО.

"В законодательство впервые вводится юридическое определение таких понятий, как "деструктивное религиозное течение" и "религиозный радикализм". Вносится поправка по правовому регулированию получения гражданами Казахстана религиозного образования за рубежом. Предлагается базовое регламентирование поведения госслужащих и работников бюджетных организаций в религиозной сфере. Вносятся нормы по обеспечению прозрачности финансовой деятельности религиозных объединений. Предлагается регламентировать распространение вероучения через средства массовой информации", - утонили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках законопроекта обеспечиваются равные права граждан вне зависимости от отношения к религии, как верующих, так и неверующих; уточняются условия привлечения несовершеннолетних к участию в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях и (или) собраниях. Также вводится требование о том, что проведение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака (супружества) допускается только в культовых зданиях.

"Законопроект также содержит блок норм по уточнению компетенции госорганов при организации работы в сфере религии. В том числе предлагается наделить МДРГО компетенцией по проверке деятельности религиозных объединений в РК. Расширяются функции: МВД в части реабилитации осужденных и профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью; местных исполнительных органов по мониторингу религиозной ситуации", - сообщили в министерстве.

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