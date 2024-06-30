В КГА объяснили задержки авиарейсов в Казахстане

В селе 165 школьников, а новая школа рассчитана лишь на 108 мест

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Уральск. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жарсуат Западно-Казахстанской области строят школу за 1 миллиард тенге - по площади вдвое меньше, чем необходима местным детям, - В селе Жарсуат Западно-Казахстанской области строят школу за 1 миллиард тенге - по площади вдвое меньше, чем необходима местным детям, сообщает региональное издание "Уральская неделя".





Экс-директор Жарсуатской школы Арыстан Джанибеков не сможет понять логики местных властей, которые решили вложить 1 миллиард тенге в строительство новой школы в Жарсуате на 108 мест, если в старой школе сейчас учится 165 детей", - цитирует педагога издание.





Он утверждает, что старое здание школы крепкое. "Оно простоит еще 100 лет", ему просто необходимы капитальный ремонт и пристройка актового зала.





Это будет школа будущего, полностью отвечающая запросам 21-го века", - так охарактеризовал новый проект аким Жарсуатского сельского округа Асхар Утилиев.





По информации издания, в Жарсуате живет больше 1300 человек. В местной школе учится почти 170 детей.





Наверное, новая школа будет двухсменная", - ответил он на вопрос журналиста о том, как разместятся 170 учеников в здании, рассчитанном на 108 мест.





Асхар Утилиев пояснил, что в том районе, где сейчас идет строительство новой школы, есть площадка под индивидуальное жилищное строительство на 49 домов для молодых семей.





Новая школа предусмотрена для детей из молодых семей и пограничников. Рядом со школой должна была строиться погранзастава на 100-120 бойцов, для этого в округе выделили 2 гектара земли. Но пока ни заставы, ни молодых семей на окраине Жарсуата нет.