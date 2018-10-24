В Кызылорде состоялся творческий вечер Бегимбая Узакбаева

Кызылорда. 24 октября. Kazakhstan Today - В Кызылординской областной универсальной научной библиотеке имени А.Тажибаева состоялся творческий вечер деятеля культуры РК, члена Союзов журналистов и писателей Республики Казахстан Бегимбая Узакбаева, который в этом году отмечает 70-летний юбилей, передает Kazakhstan Today.

Творческий вечер собрал представителей общественности, творческой интеллигенции и студентов. К мероприятию также была подготовлена развернутая книжная выставка.

"Б.Узакбаев известен как автор романов, многочисленных повестей и рассказов. Среди них романы "Карабура", повести и рассказы "Тагдыр", "Сырымды саган айтам", "Бутактан орген бай-терек", "Килы-килы заманай" и другие. Более сорока его произведений опубликованы республиканскими издательствами, труды талантливого земляка вошли в 200-томную серию "Сырдария кітапханасы", - сообщили в областном управлении внутренней политики.

Ряд произведений Узакбаева посвящен историческим личностям. Роман "Жалантос бахадур" был издан в рамках государственной программы "Культурное наследие", которая созвучна с инициативой главы государства "Рухани жангыру" в части продвижения культурных достижений Казахстана в современном мире.

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