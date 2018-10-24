Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 октября 2018
  • 16
  • :
  • 00
Новости регионов
18º Преимущественно ясно
днем 21º    ночью 13º
17:00
.
Aнонс

В Кызылорде состоялся творческий вечер Бегимбая Узакбаева24.10.2018
Общество  13:34

Кызылорда. 24 октября. Kazakhstan Today - В Кызылординской областной универсальной научной библиотеке имени А.Тажибаева состоялся творческий вечер деятеля культуры РК, члена Союзов журналистов и писателей Республики Казахстан Бегимбая Узакбаева, который в этом году отмечает 70-летний юбилей, передает Kazakhstan Today.

Творческий вечер собрал представителей общественности, творческой интеллигенции и студентов. К мероприятию также была подготовлена развернутая книжная выставка.

"Б.Узакбаев известен как автор романов, многочисленных повестей и рассказов. Среди них романы "Карабура", повести и рассказы "Тагдыр", "Сырымды саган айтам", "Бутактан орген бай-терек", "Килы-килы заманай" и другие. Более сорока его произведений опубликованы республиканскими издательствами, труды талантливого земляка вошли в 200-томную серию "Сырдария кітапханасы", - сообщили в областном управлении внутренней политики.


Ряд произведений Узакбаева посвящен историческим личностям. Роман "Жалантос бахадур" был издан в рамках государственной программы "Культурное наследие", которая созвучна с инициативой главы государства "Рухани жангыру" в части продвижения культурных достижений Казахстана в современном мире.
Просмотров: 821
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
24.10.2018   13:34
В Кызылорде состоялся творческий вечер Бегимбая Узакбаева
24.10.2018   12:45
Компании "Кселл" вручили предписание вернуть средства потребителям за завышенные тарифы на интернет
24.10.2018   12:05
Тёплая и без осадков погода сохранится в ближайшие дни на большей части территории Казахстана
24.10.2018   11:46
В Казахстане вновь выявили некачественную мясную продукцию из России
24.10.2018   10:08
В детсаду Алматы детей били и издевались над ними
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today