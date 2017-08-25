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В Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение25.08.2017
Общество  14:13

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 26-28 августа в Кызылординской области местами сохраняется северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.

"Днем 26 августа в Костанайской области ожидается местами ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара - 38 градусов", - сообщает "Казгидромет".
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