Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
По данным РГП "Казгидромет", 26-28 августа в Кызылординской области местами сохраняется северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.
"Днем 26 августа в Костанайской области ожидается местами ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара - 38 градусов", - сообщает "Казгидромет".
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