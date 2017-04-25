В Кызылординской области готовятся к празднованию Дня единства народа Казахстана

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В ДЧС Кызылординской области прошёл круглый стол на тему приближающегося государственного праздника Дня единства народа, который ежегодно отмечается в Казахстане 1 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник отдела кадров департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области подполковник гражданской защиты М.Кобландиев, выступая в ходе круглого стола, отметил особую роль единства народа нашей страны в развитии Казахстана и создании уникального института - Ассамблеи народа Казахстана, передаёт Kazakhstan Today.

В свою очередь руководитель отдела ГУ "Общественное согласие" Е.Уаис в своей речи подробно рассказал о вехах становления и развития нашего государства. В частности, он отметил основные направления Послания президента РК, способствующие дальнейшему процветанию страны и укреплению её единства.

По информации пресс-службы, участники и гости круглого стола также поделились патриотическими идеями "Мангілік ел" и посетили музей пожарных и спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

В мероприятии приняли участие активисты областных этнокультурных объединений, руководитель отдела ГУ "Общественное согласие" аппарата акима Кызылординской области Е.Уаис, руководитель Кызылординского филиала Республиканского общественного объединения "Русская община Казахстана" В.Толоконников, руководитель общественного объенения "Кызылординское областное немецкое этнокультурное объединение "Widergeburt" И.Шек.

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