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В Кокшетау прошел чемпионат Казахстана по зимним трековым автомобильным гонкам

27.02.2022, 12:55 45431
В Кокшетау прошел чемпионат Казахстана по зимним трековым автомобильным гонкам
Фото: ГУ УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 ФЕВРАЛЯ - В Кокшетау прошел чемпионат Казахстана по зимним трековым автомобильным гонкам IceDrive, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, мероприятие было проведено в рамках плана мероприятий Four seasons и вошло в республиканский план соревнований по автомотоспорту. 
 
По словам организаторов, главная цель соревнования - развитие внутреннего туризма посредством привлечения потока туристов в регион, в том числе и областной центр, а также популяризация активных видов отдыха и пропаганда здорового образа жизни.
 

Сегодня, как вы видите, поболеть за чемпионов пришло очень много жителей и гостей города. Именно этот вид спорта в нашей стране очень развит. Много молодых людей, увлекающихся гонками, есть и в нашем городе. Такие масштабные мероприятие не проходили в нашем городе с начала пандемии. Планируем проводить интересные проекты, потому что они помогают развивать внутренний туризм", - отметил руководитель управления предпринимательства и туризма Ербол Оспанов. 

 
Кокшетауцы смогли не только наблюдать за участниками, но и получить призы от спонсоров. Для всех гостей были разыграны подарки и сертификаты в местные магазины, салоны красоты и кафе. 
 
По итогам 12 заездов третье место занял Игорь Капирулин из Кокшетау, обладателем второго места стал участник из Петропавловска Евгений Комов, лучшим стал Сергей Капирулин из Талдыкоргана. 
 
Победители награждены денежными сертификатами и призами.
 

новости по теме

В Карагандинской области провайдер отключил российские федеральные каналы

28.02.2022, 17:39 4066
В Карагандинской области провайдер отключил российские федеральные каналы
Фото: depositphotos.com
КАРАГАНДА. 28 ФЕВРАЛЯ - Региональная телекоммуникационная компания "Ремстройсервис" в Карагандинской области отключила вещание российских федеральных телеканалов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Уважаемые абоненты! Мы против войны и против пропаганды войны. Поэтому по всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала "Хабар 24", - говорится в сообщении компании.

 
В самой компании "Ремстройсервис" Sputnik Казахстан уточнили, что отключили на неопределенный срок такие телеканалы, как "Первый канал", НТВ, "Россия 24", "Россия 1", "Звезда" и "МИР 24". Вместо них теперь будет работать казахстанский государственный телеканал.
 

АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"

28.02.2022, 17:16 2276
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Агентство по финансовому мониторингу ищет жертв финансовой пирамиды, действовавшей под видом потребительского кооператива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.
 

Учредители кооператива фактического отношения к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали. Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства", - сообщили в АФМ.

 
С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамиды обратились уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.
 
По даннным АФМ, с санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.
 
 
Департаментами по Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов. При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
 

Призываем вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай" просим вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478", - отметили в пресс-службе АФМ РК.

 

Украино-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана

28.02.2022, 13:41 18711
Украино-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана
Фото: telegram/MFA Qazaqstan
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - По состоянию на 28 февраля украино-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 99 казахстанцев, с которыми находятся дипломаты посольства РК в Киеве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эвакуационный борт "Эйр Астана" (174 места), вылетел из Атырау 28 февраля в 09.50 по времени Нур-Султана. Расчетное время прибытия в Катовице - 14.00. Обратный вылет по маршруту Катовице - Атырау запланирован на 28 февраля в 15.30", - сообщили в пресс-службе МИД РК. 

 
В ведомстве подчеркнули, что посольство РК в Польше обеспечивает круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы гражданами РК. 


 
Ранее посольство Казахстана сообщило об организации дополнительного рейса для эвакуации с Украины.  

В МИДе РК сообщили, что посольство Казахстана в Киеве продолжает работу в усиленном режиме и на сегодня зарегистрировало 631 заявку от лиц, желающих вернуться в Казахстан при содействии дипломатов.  
 

В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой

28.02.2022, 11:51 20251
В спецЦОНе Алматы заработал автодром с новой GPS-системой
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - В Алматы возобновил свою работу специализированный ЦОН в микрорайоне Саялы, оснащенный GPS-системой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прохождение практического экзамена осуществляется посредством спутникового сигнала, без участия магнитных датчиков, как это было раньше, рассказали в пресс-службе НАО "ГК "Правительство для граждан".
 

Раньше датчики считывания упражнений монтировались под бампер, поэтому если кандидаты наезжали на бордюры, автотранспорт на долгое время выходил из строя. Теперь необходимое оборудование установлено в салоне, так что даже в случае мелкой аварии авто будет исправно показывать, сдан необходимый элемент или нет", - рассказал первый заместитель председателя правления госкорпорации Суйениш Абдильдин. 

 
Планируется, что по новой системе автодром спецЦОНа №1 Алматы сможет принимать около 100 курсантов в день. 
 
В ведомстве отметили, что в Алматы функционируют пять специализированных ЦОНов, в которых автовладельцы могут заменить водительские удостоверения и перерегистрировать авто. 
 
В спецЦОНах микрорайонов Саялы и Кемель функционируют автодромы для сдачи практического экзамена.
 

Какая погода ожидает казахстанцев в первые весенние дни

28.02.2022, 11:28 24461
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 1 - 3 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Со слов синоптиков, в первые дни весны на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. 
 
С прохождением фронтальных разделов пройдут осадки в северной половине преимущественно в виде снега, с низовой метелью и усилением ветра, на юге дожди с грозами. По республике ожидаются туман, гололед. 
 

Прогнозируется понижение температуры воздуха: на западе ночью до 2 - 10 мороза, днем повышение до 2 -15 тепла; столбики термометров в ночные часы на севере, востоке и в центре республики опустятся до 15 - 20 градусов мороза, днем основной фон 0 - 10 мороза; в южной и юго-восточной половине страны ночью 0 - 8 мороза, днем 5 - 15 тепла", - говорится в сообщении Казгидромета.

 

Первый самолет для эвакуации казахстанцев вылетел в Польшу

28.02.2022, 10:00 33146
Первый самолет для эвакуации казахстанцев вылетел в Польшу
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В связи с обстановкой на Украине Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан, Посольствами Республики Казахстан на Украине и в Польше, а также авиакомпанией "Эйр Астана" проработан вопрос организации репатриационных рейсов для граждан Казахстана с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первый рейс КС 2203 по вывозу казахстанских граждан вылетел из Атырау в город Катовице (Польша) 28 февраля текущего года в 09.53 по времени Нур-Султана. Тип воздушного судна А321 (вместимость 179 кресел)", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

 
Планируемое время вылета из Катовице в Атырау - 10.30 28 февраля по времени Катовице.


 

Незаконную майнинговую ферму выявили в Костанае

28.02.2022, 09:47 35146
КОСТАНАЙ. 28 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО EG по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам, занимающимся цифровым майнингом, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Костанае, где расположено ТОО EG, наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма, затраченная на покупку электроэнергии, за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч). В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием, предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование ASIC марок Whatsminer M20S и Avalon Miner 1166Pro-81T в количестве 180 штук", - проинформировали в пресс-службе.

 
По данному факту ведется следствие.
 
 
 
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии
 

На реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды

28.02.2022, 09:04 35801
На реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В связи с прогнозируемым подъемом уровня воды на реках в Западно-Казахстанской области и на юге Актюбинской области РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период 28 февраля - 2 марта 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской (юг) областей ожидаются формирование талого стока и подъемы уровней воды", - говорится в сообщении. 

 
Напомним, начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Рустамбек Амрин на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил, что пять регионов Казахстана наиболее подвержены риску затопления
 

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