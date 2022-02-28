Фото: ГУ УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 27 ФЕВРАЛЯ - В Кокшетау прошел чемпионат Казахстана по зимним трековым автомобильным гонкам IceDrive, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, мероприятие было проведено в рамках плана мероприятий Four seasons и вошло в республиканский план соревнований по автомотоспорту.

По словам организаторов, главная цель соревнования - развитие внутреннего туризма посредством привлечения потока туристов в регион, в том числе и областной центр, а также популяризация активных видов отдыха и пропаганда здорового образа жизни.

Сегодня, как вы видите, поболеть за чемпионов пришло очень много жителей и гостей города. Именно этот вид спорта в нашей стране очень развит. Много молодых людей, увлекающихся гонками, есть и в нашем городе. Такие масштабные мероприятие не проходили в нашем городе с начала пандемии. Планируем проводить интересные проекты, потому что они помогают развивать внутренний туризм", - отметил руководитель управления предпринимательства и туризма Ербол Оспанов.

Кокшетауцы смогли не только наблюдать за участниками, но и получить призы от спонсоров. Для всех гостей были разыграны подарки и сертификаты в местные магазины, салоны красоты и кафе.

По итогам 12 заездов третье место занял Игорь Капирулин из Кокшетау, обладателем второго места стал участник из Петропавловска Евгений Комов, лучшим стал Сергей Капирулин из Талдыкоргана.

Победители награждены денежными сертификатами и призами.