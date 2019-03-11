В Кокшетау в честь Дня спасателя прошел турнир по "Казак куресі"

Как сообщили в областном управлении внутренней политики, в состязании приняли участие около 100 спортсменов из команд: "Дворец спорта "Бурабай", "Спортивный клуб "Мерген", "Кокшетауский технический институт", "Департамент внутренних дел", "Департамент по чрезвычайным ситуациям", "Дворец борьбы "Кайрат", "КГУ имени Ш. Уалиханова", "Высший многопрофильный колледж гражданской защиты" и "Кыргызская Республика". Самой многочисленной командой турнира стала сборная Кокшетауского технического института - 16 человек.
По результатам соревнований первое место заняла сборная департамента по ЧС Акмолинской области, второе место - сборная Кокшетауского технического института и третье место - сборная дворца борьбы "Кайрат".
В УВП также отметили, что Кокшетауский технический институт является единственным вузом в республике по подготовке высококвалифицированных специалистов в области гражданской защиты. За 20 лет существования в институте зародились свои традиции, направленные на военно-патриотическое воспитание будущих офицеров-спасателей. Традиционно почетными гостями мероприятий института являются ветераны органов гражданской защиты. В этот раз гостем турнира стал почетный ветеран Сапаргали Асылбеков.
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