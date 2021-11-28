В Комитете госдоходов опровергли дезинформацию о контроле мобильных переводов таксистов

ТАЛДЫКОРГАН. 27 НОЯБРЯ - Собачий приют в Алматинской области проверяют полицейские. Активисты настаивают на полной дезинфекции территории приюта, а также пытаются установить, откуда привезли собак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На территорию свинофермы, где в антисанитарных условиях содержат почти 200 четвероногих, пришли не только волонтеры, но и участковые. На базе для питомцев сейчас нет практически ничего, сообщает телеканал "КТК"
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От голода животные грызут целлофановые пакеты, ветки, пластиковые бутылки, взрослые псы также грызут щенков. Волонтерам пока не удалось установить владельцев этого приюта. Большинству собак требуется срочное лечение.
На этот приют, что в 50 километрах от Алматы, зоозащитники наткнулись случайно. На небольшой свиноферме неизвестные поселили сразу 200 взрослых собак и еще два десятка щенков. Для бездомных животных тут не создали вообще никаких условий.
Волонтеры говорят, что подсчитать точное количество больных собак сейчас крайне сложно. Помимо чумы, у многих животных выявили еще и другие инфекционные заболевания. Некоторых активисты забрали в ветеринарные клиники, но мест для всех просто не хватает.
Мы позавчера вывезли 13 щенков сначала, это столько, что нам сказал врач. Точнее, это сколько может поместиться количество собак. Двое умерли. И еще вчера, мы вывезли туда еще двоих, то есть мы постепенно вывозим тех, кому еще можно помочь", - говорит волонтер Александра Савоськина.
По словам активистов, на территории этой базы они стали находить трупы животных. Мертвых собак сотрудники свинофермы, как выяснилось, скидывают в яму. Правда, происходит так не со всеми псами. Порой они по несколько дней лежат на улице или в сараях. Зоозащитники говорят: есть собаки, которых просто загрызли их же сородичи. Сейчас активисты ищут организаторов этой передержки. Но информации о них слишком мало.
Здесь пока неизвестно, кто именно хозяин с казахстанской стороны. Но спонсируют это российские волонтеры. Они сюда присылали деньги, суммы были отправлены немалые. С их слов, около 2 миллионов рублей. Это как передержка за одну собаку - 5 тысяч рублей оплачивают за пребывание в месяц. Но эти деньги до собак не дошли. Но кто с нашей стороны владелец, мы сейчас выясняем", - говорит зоозащитник София Салихова.
После вмешательства волонтеров вопиющей историей заинтересовались чиновники. На месте уже побывал и участковый инспектор. Правда, зоозащитники в их помощь не особо верят. Как и в то, что удастся найти организатора приюта. Сейчас активисты настаивают на полной дезинфекции территории, а еще пытаются установить, откуда привезли собак.
Напомним: позавчера волонтеры обнаружили
в Алматинской области собачий приют для так называемой "черной" передержки, где находятся более сотни выброшенных на произвол судьбы животных. Зоозащитники обращаются к неравнодушным с призывом помочь животным, которые все без исключения нуждаются в полноценном приюте и ветеринарной помощи.