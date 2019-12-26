Костанай. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Костанае огласили приговор в отношении двух проводников поезда "Тулпар-Тальго" по делу об изнасиловании, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Наша газета ", очередной приговор в отношении двух проводников поезда "Тулпар-Тальго", 29-летнего Колканата Курманиязова и 22-летнего Жетеса Умбеталиева, вынесли в суде №2 Костаная сегодня.

"Обоих приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Подсудимые были явно возмущены приговором, их родственники, присутствующие в зале суда, плакали", - сообщает портал.

Напомним, это уже второй приговор суда в отношении проводников. Первый, гораздо более мягкий, был вынесен 26 июля. Однако областная апелляционная коллегия 22 августа вернула дело на доследование.

26 июля суд первой инстанции признал проводников виновными в изнасиловании 35-летней пассажирки и приговорил их к 2,5 года лишения свободы и штрафу по 15 МРП с каждого. Суд исключил факт группового изнасилования на основании того, что проводники заходили в купе к потерпевшей по очереди, а также учел положительные характеристики подсудимых и наличие малолетних детей у одного из них.

Потерпевшую и общественность такой приговор поверг в шок. Протест подавала транспортная прокуратура, потом сама потерпевшая.

Как рассказала Дина Смаилова, правозащитница, алматинский лидер движения "Не молчи KZ", молодая женщина, бизнесмен и доктор наук, возвращалась с научной конференции из Нур-Султана в поезде "Тулпар-Тальго". Когда она зашла в двухместное купе, там был пассажир. Она оставила вещи и пошла поужинать в ресторан, а вернувшись, увидела в нем молодого проводника в трико и майке, распивавшего пиво. На вопрос, где ее попутчик, проводник сообщил, что отселил его. По версии потерпевшей, около получаса она пыталась его выпроводить. Когда проводник ушел, женщина закрылась и легла спать.

По словам потерпевшей, около 4 утра дверь купе своим ключом открыл проводник и изнасиловал ее. От шока женщина не могла ни кричать, ни сопротивляться. После этого зашел второй проводник и тоже совершил акт насилия над ней. На процессе, как говорит потерпевшая, подсудимые признавались, что начали ее "делить", как только она зашла в вагон. Женщина молодая, ухоженная, состоятельная никогда бы не обратила на них внимания", - сообщала Дина Смаилова.

Вынесенный сегодня приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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