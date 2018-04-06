В Костанае прошел форум, посвящённый пяти социальным инициативам президента

Костанай. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Костанае прошёл республиканский форум, посвященный пяти социальным инициативам главы государства, передает Kazakhstan Today.

В рамках форума, организованного Федерацией профсоюзов РК, выступил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Он отметил, что в Костанайской области социальная система представлена трехсторонней комиссией: одна областная и 20 региональных. Основополагающим документном в ее работе является трёхстороннее соглашение между акиматом области и представителями работников в лице территориального объединения профсоюзов и работодателей. В марте текущего года состоялось торжественное подписание соглашения на 2018-2020 годы. В настоящее время идёт процедура подписания соглашений на районном уровне.

"Системная работа позволит держать вопрос трудовых отношений на постоянном контроле, оперативно получать информацию, своевременно выявлять и устранять нарушения прав работников", - считает аким области.

Он сообщил, что в 2018 году была принята дорожная карта регулирования трудовых отношений, которая придает общественную значимость коллективным договорам.

"На сегодняшний день охват коллективными договорами составляет 56,5%, а на предприятиях, где есть профсоюзные организации, охват составляет 100%. Благодаря системной работе в 2017 году в Костанайской области не зарегистрировано ни одного трудового конфликта, забастовок и актов протеста", - подчеркнул аким.

Архимед Мухамбетов также отметил важную роль профсоюзных организаций как института общественного контроля в процессе реализации пяти социальных инициатив президента.

В рамках форума между Федерацией профсоюзов РК и акиматом Костанайской области был подписан меморандум по вопросам безопасности и охране труда и профилактике социально-трудовых конфликтов.

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