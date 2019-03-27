Костанай. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайских школах предложили открыть кабинеты Ассамблеи народа Казахстана. Соответствующее предложение прозвучало сегодня на XXVI сессии костанайской областной Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Мы предлагаем создать в каждой средней школе кабинеты Ассамблеи народа Казахстана. По предварительным расчетам, на это необходимо порядка 2,5-3 млн тенге. Данная площадка будет иметь большое функциональное значение - не только для изучения культуры и традиций, но и проведения в особой, теплой, атмосфере уроков самопознания, этики и психологии семейной жизни, а также проектов в рамках реализации статьи "Семь граней Великой степи", - сказала заведующая секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана.





Как сообщила Б. Аккужина, всего на реализацию проектов культуры, сохранения традиций казахстанских этносов, укрепления общественного согласия и единства в рамках госзаказа на 2019 отраслевыми управлениями планируется порядка 30 млн 407 тыс. тенге.





За десять месяцев 2018 года Ассамблеей организовано 142 крупных разноформатных мероприятия.





Яркими примерами являются: шахматные турниры украинской общины; проект "Однофамильный спорт", инициированный белорусско-прибалтийским этнокультурным объединением, День материнства и красоты армянского объединения; Фестиваль Кавказской культуры, организуемый азербайджанской общиной, ставший брендовым мероприятием и получивший статус республиканского. В текущем году 25-летний юбилей отмечают украинская община, армянская община, еврейское ЭКО, 20-летие отмечает русский ЭКЦ, 15-летие - таджикско-узбекский центр", - отметила Б. Аккужина.





В регионе работает научно-экспертная группа ОАНК, сформированная из числа научной и творческой интеллигенции, общественных деятелей, 257 Советов общественного согласия ОАНК, деятельность которых направлена на взаимодействие институтов гражданского общества и государственных органов, 21 Совет матерей ОАНК.





Только в этом году областным Советом общественного согласия проведено четыре выездных общественных приемных, в которые обратилось 22 человека. 14 вопросов были решены на местном уровне и 8 были поставлены на контроль областного совета", - отметила Б. Аккужина.





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