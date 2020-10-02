Фото: agroinformacion.com

Костанай. 1 октября. Kazakhstan Today - В Костанайской области ещё три села закрывают на карантин из-за птичьего гриппа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Самат Калиев, птичий грипп подтвержден в селе Родина на аркалыкской птицефабрике ТОО "Агроинтерптица". По информации президента Ассоциации яичных производителей Казахстана Максима Божко в Facebook, здесь пало более 500 тысяч голов кур. Работает специальная комиссия. Около фабрики выставлены блокпосты. Теперь готовится постановление о закрытии на карантин не только фабрики. Птичий грипп подтвержден в частных подворьях близлежащего села Фурманово. Падеж отмечен и в Целинном, но результаты анализов еще не пришли, пишет портал " Костанайские новости ".

В ближайшее время на карантин закроют и село Михайловка Карабалыкского района. Здесь погибло более ста голов птицы. По периметру село ограждают бетонными плитами.

Напомним, на прошлой неделе на карантин закрыли село Маяк Сарыкольского района, село Сокол Узункольского района и мендыкаринскую Красную Пресню.

21 тысячу доз вакцины, заказанную изначально, мы использовали. Дополнительно запросили 470 тысяч. Из республиканского запаса уже поступило 366 218 доз", – поясняет Калиев.

К слову, употреблять в пищу мясо и яйцо птицы можно спустя лишь три недели после получения вакцины. А за получением компенсации следует обращаться в территориальные ветинспекции.

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