В Костанайской области пожар был не природного происхождения - Брекешев

Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во Дворце школьников Алматы 20 октября состоялась церемония награждения победителей конкурса детских рисунков и открытие выставки "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение", посвященная 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Данное мероприятие очень прекрасное. Все рисунки произвели на меня очень хорошее впечатление. В работах детей я увидела добрые пожелания к китайско-казахстанским дружественным отношениям и художественное мастерство. Они изобразили по своему взгляду дружбу между нашими государствами. Цель мероприятия выполнена, наша дружба, передаваемая из поколения в поколение", - сказала генеральный консул КНР в Алматы - госпожа Цзян Вэй.





Она отметила, что в развитии двусторонних отношений самым важным является взаимопонимание и доверие, а такие мероприятия очень сближают.

Генеральный консул КНР в Алматы сообщила, что в следующем году также планируется организовать подобные мероприятия.





В конкурсе приняли участие 118 детей от 6 до 14 лет. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и ценными призами.





По итогам конкурса были определены 60 лучших работ, которые с 20 по 30 октября будут представлены в Выставочном зале Дворца школьников Алматы.





Обладателями Гран-при конкурса рисунков стали Исламова Альмира – ученица художественной школы "Метаморфозы" при школе №121 и учащаяся гимназии №34 Чилдебаева Аружан.

Как сообщила председатель постоянной комиссии по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи маслихата города Алматы Аканова Асия, комиссии было очень сложно определять победителей из 118 участников конкурса.









На выставке представилась возможность глазами детей увидеть взаимоотношения. Самая частая картина это две руки, значит наши дети это видят так. Сегодня все получили удовольствие, это новые позитивные впечатления. Мы все зарядились позитивной энергией", - поделилась впечатлениями Аканова Асия.









Организатором мероприятия выступил Дворец школьников Алматы при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы и акимата города.

Выставка продлится до 30 октября в Выставочном павильоне Дворца школьников города Алматы.







