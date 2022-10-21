В Костанайской области пожар был не природного происхождения - Брекешев

Фото: МЧС РК
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
По причинам пожара сейчас комиссия, которая работала от нас и есть еще межведомственная комиссия, пока склоняется к версии, что все-таки этот пожар не природного происхождения, поэтому комиссия еще расследует. Это в рамках уголовного дела. Я думаю, что в ближайшее время определится с точной причиной возникновения этого пожара", - проинформировал Сериккали Брекешев.
По словам министра, две комиссии работали по подсчету ущерба от пожара. На сегодняшний день, по предварительным данным, прямой ущерб от пожаров составил порядка 4 млрд тенге.
Общая площадь была изначально, мы говорили, 43,8 тысячи гектаров, но после подсчета (…) там были и водные объекты. Если вот эти водные объекты и сельхозугодия убрать, то получилось около 40 тысяч гектаров, из них порядка 35 тысяч гектаров - это покрытые лесом", - добавил он.
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.