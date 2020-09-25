В Костанайской области зарегистрированы случаи птичьего гриппа, на территории трех сел введен карантин

Костанай. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской области зарегистрированы случаи птичьего гриппа, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты " Костанайские новости ", ветслужба проводит подворовый обход в сёлах. Три из них – в Сарыкольском, Узункольском и Мендыкаринском районах – закрыли на карантин.

По словам руководителя областного управления ветеринарии Самата Калиева, падежа на крупных птицефабриках нет. Горячими точками стали село Маяк Сарыкольского района, село Сокол Узункольского района и Красная Пресня Мендыкаринского района. Всего пало 384 особи, все из частных подворий. Вся птица утилизирована путем сжигания.

На территории этих трех сел введен карантин на 21 день (запрет на вывоз продукции птицеводства). Затем у птицы возьмут кровь на анализы. Если диагноз подтвердится - карантин продлят.

В область поступила вакцина против высокопатогенного птичьего гриппа, 21 тысяча доз. Вакцинация уже началась", - отмечает Калиев.

В соседней Северо-Казахстанской области высокопатогенный птичий грипп убивает и домашнюю, и дикую птицу. Ветеринары призывают костанайцев покупать продукцию птицеводства только в местах санкционированной торговли.

Как сообщалось ранее, в семи районах СКО зарегистрирован падёж домашней птицы разных видов.

Для предотвращения распространения болезни с 17 сентября введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы.

Вакцинацию против птичьего гриппа проведут в радиусе 20 километров от птицефабрик и по маршруту перелета диких птиц, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Для минимизации рисков переноса возбудителя птичьего гриппа в другие регионы республики Комитетом ветнадзора и контроля принято решение о начале вакцинации в приграничных с Россией районах Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, а также в некоторых районах Акмолинской области", - говорится в сообщении ведомства.

По официальным данным, случаев заболевания на птицефабриках Костанайской области на данный момент не зарегистрировано. Мониторить ситуацию сотрудники ветслужб начали еще в августе, когда было обнародовано тревожное сообщение о волне птичьего гриппа в России. Подворовые обходы в приграничных районах специалисты проводят ежедневно.

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