26.06.2024, 14:51 53351
В КТЖ предупредили о задержках поездов из-за раскаленных рельсов
Под воздействием солнечных лучей рельсы раскалены и расширяются, это вынуждает поезда снижать скорость
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "Қазақстан темір жолы" предупредили о возможных задержках поездов на отдельных маршрутах следования из-за жары.
Под воздействием солнечных лучей рельсы раскалены и расширяются, это вынуждает поезда снижать скорость.
В северных и восточных регионах температура достигла +40°С, а в южных и западных регионах - +45°С. При таких внешних температурах рельсы нагреваются до +58°С - +62°С. Для обеспечения безопасности движения АО "НК "Қазақстан темір жолы" ввело ограничения скорости поездов, что приводит к задержкам в прибытии составов. Проведение плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры также требует временных ограничений скорости, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских поездов", - цитирует пресс-секретаря АО "Пассажирские перевозки" Наримана Дюсекеева 24.kz.
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26.06.2024, 20:35 37011
Генпрокуратура напомнила родителям об ответственности за детей
Чаще всего за нахождение детей вне дома ночью штрафуют в Шымкенте
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей ночью, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Нарушение по части 1 статьи 442 КоАП влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей. Только за 5 месяцев к административной ответственности с наложением штрафа привлечено 2474 лица на сумму 14 646 711 тенге.
Нарушение по части 2 статьи 442 КоАП влечет предупреждение законным представителям. За указанный период более 46 тыс. лиц предупреждены за нарушение этой нормы.
Кроме того, за совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания 2001 лицо подвергнуто штрафу на сумму 30 274 003 тенге. Штраф составляет семь МРП.
В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировано в Шымкенте - 4425. Далее идут:
Туркестанская область - 4122,
Алматы - 4036,
Жамбылская область - 3865,
Мангистауская область - 3549.
26.06.2024, 18:00 42101
Кто в Казахстане может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Фото: pexels.com
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова рассказала, кто в стране может перейти на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент агентства.
Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время. Например, гостиницы могут оформить, что человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, посетителей, то они могут увеличить (график работы. - Прим. ред.) до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться", - сообщила Дуйсенова.
Она уточнила, что это зависит от сферы деятельности каждого работника.
Я думаю, (работать четыре дня в неделю могут. - Прим. ред.) те, кто оказывает услуги: в сфере туризма, гостиничного бизнеса, услуг. Эти сферы могут спокойно в этом направлении работать", - добавила зампремьера.
Напомним, в прошлом году в Казахстане появилась четырехдневная рабочая неделя.
26.06.2024, 11:43 58936
Казахстанцы требуют раскрыть условия соглашений по крупнейшим месторождениям
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили петицию с требованием раскрыть условия соглашений по крупнейшим в Казахстане месторождениям: Кашаган, Карачаганак и Тенгиз.
Авторы петиции - инициативная группа из руководства политической партии "Байтақ" и членов координационного совета объединения юридических лиц "Альянс предпринимателей "Парасат".
Коль скоро государство становится стороной СРП и контрактов уже не напрямую, а от имени народа - хозяина, интересы народа, начиная с открытия информации о содержании соглашений, и получения своей справедливой доли должны быть учтены. Однако, благодаря наличию в правительстве саботирующих сил, конституционная новация, безусловно дающая старт отказу от экспортно-сырьевой компрадорской экономики и строительству "Нового Справедливого Казахстана", остается не исполняемой декларацией", - пишут авторы.
Они также подчеркивают, что соглашения с инвесторами не учитывают ряд вопросов, связанных с экологией.
За 30 лет нефтедобывающие регионы превратились в зоны экологического бедствия. Нефтедобывающие компании в практическом плане не предпринимают никаких мер, направленных на решение этих проблемных вопросов, потому что им легче заплатить небольшой штраф, чем тратить большие суммы на предотвращение экологического ущерба. Поэтому, когда мы говорим о содержании соглашений с инвесторами, то речь идет не только о деньгах, но об экологической обстановке в стране, о здоровье наших граждан", - говорится в петиции.
Авторы петиции требуют огласить условия соглашений, заключенных с международными транснациональными нефтяными компаниями об освоении нефтегазовых месторождений таких, как Карачаганак и Кашаган, а также условия контрактов на недропользование по месторождению Тенгиз и привести их в соответствие с положениями Конституции РК.
Прежде всего, во исполнение конституционного права народа - хозяина, следует предложить иностранным добывающим компаниям вывести из-под условий конфиденциальности, подписанные руководством старого Казахстана соглашения и контракты. А при отказе глава государства вправе сделать это в одностороннем порядке", - подчеркивают авторы.
По их словам, ситуация в стране требует приобщить народ к богатствам недр Казахстана.
Даже по официальной статистике, средняя казахстанская семья тратит больше половины своих доходов только на пропитание. Закредитованность населения - критическая. Только реализация конституционного права народа на недра способно радикально оздоровить экономическую и социальную ситуацию, поднять благосостояние граждан и укрепить доверие к власти. Граждане Казахстана и их дети должны получить личные накопительные счета с поступлениями от богатств недр, с использованием их на улучшение качества жизни", - считают авторы петиции.
На данный момент петицию поддержали 164 человека. Для официального рассмотрения госорганами она должна набрать 50 тыс. голосов.
Ранее рабочая комиссия одобрила петицию о запрете азартных игр для казахстанских госслужащих.
Необходимое количество подписей также набрала петиция против пропаганды ЛГБТ. Ее приняло к рассмотрению Министерство культуры и информации РК.
Также 50 тысяч подписей собрали петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" и "Об отмене единого часового пояса".
Авторы первой петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
Авторы второй петиции просят вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
26.06.2024, 08:00 68551
Единый часовой пояс: казахстанцы требуют вернуть прежнее время
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник в Алматы представители рабочей группы по петиции о возврате прежнего часового пояса, набравшей досрочно 50 тысяч голосов, провели пресс-конференцию. Эксперты заявили о множестве негативных последствий для граждан после перехода на единый часовой пояс, в особенности для жителей восточных областей, и призвали вернуть прежнее время.
Географически в Казахстане четыре часовых пояса. Это говорит о том, что у нас невозможно всем жить в одном времени, потому что рассвет и закат у всех наступает в разное время… Мы должны иметь по крайней мере два часовых пояса", - сказала биофизик, кандидат психологических наук, социолог Жанар Джандосова.
Она отметила, что в составе экспертной рабочей группы, которая готовила решение о переходе на единый часовой пояс, не было представителей Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которые наиболее сильно пострадали от последствий данного решения.
Игнорирование уже на этапе создания этой комиссии говорит о том, что люди хотели, чтобы не было какого-то противостояния", - полагает эксперт.
По ее словам, по результатам голосования о едином часовом поясе 92% были против и только 8% за. При этом некоторые люди голосовали по нескольку раз.
Голосовали по 18-15, 4-6 раз. И даже член комиссии Болат Нурхожаев (инициатор введения единого часового пояса. - Прим. редакции) проголосовал 4 раза. Как можно доверять таким данным?" - отметила эксперт.
Мы требуем все отчеты, по которым было обоснование этого, можно сказать, преступного постановления. Кроме того, мы хотим, чтобы решения, затрагивающие судьбы стольких людей, принимались только в парламенте. Я считаю, что до осени мы должны либо отменить это постановление, либо принять новое", - заключила эксперт.
Юрист общественного фонда "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев отметил, что постановление о переводе времени было принято с нарушениями.
С юридической точки зрения постановление о переходе на единый часовой пояс является формой вмешательства в повседневную жизнь человека путем установления нового исчисления времени. При этом есть естественные законы, когда наступает день, а когда ночь", - выступил он.
Эксперт отметил, что государство вмешалось как минимум в три права человека - право на здоровье, на жизнь и на управление делами государства.
Первое - государство должно повышать уровень здоровья, а не понижать его. Второе - принятые правительством меры могут оказать влияние на смертность. Третье - государство должно дать каждому гражданину право участвовать в принятии решений на разных уровнях, в этом случае мнение граждан не принималось во внимание", - сказал Амангельды Шорманбаев.
Юрист обратил внимание на то, что законы в Казахстане принимает парламент. В этом случае, по его словам, правительство присвоило компетенцию парламента и приняло решение о переходе на единый часовой пояс.
Евгений Ян, медицинский психолог, президент ОО "Казахстанская ассоциация когнитивно-поведенческой терапии" рассказал о негативном влиянии на здоровье, с которым сталкиваются граждане после перехода на единый часовой пояс.
Большинство людей жалуются на внезапное пробуждение утром, после которого не могут снова уснуть, потому что уже светит солнце. В науке этот феномен называется сбой циркадных ритмов", - объяснил он.
Как рассказал психолог, за формирующие жизнедеятельность человека циркадные ритмы отвечает мелатонин - чрезвычайно важный гормон, который вырабатывается только в темное время суток. Пик продукции мелатонина в среднем приходится на 03.00. Гормон перестает вырабатываться с первыми лучами солнца, когда они попадают на сетчатку глаза. В это время уже секретирует гормон стресса - кортизол, тогда человек пробуждается.
Нам важна фаза глубокого сна, которая возникает на пике секреции мелатонина. К примеру, мы спим восемь часов, а фаза глубокого сна длится всего лишь два. Но эта пара часов очень важна, так как фаза глубокого сна ответственна за регенерацию. Получается, как только человек начинает погружаться в глубокий сон, его оттуда выдергивают, потому что солнце встало", - пояснил Евгений Ян.
Он подчеркнул, что качественный сон наступает как раз после глубокой фазы сна - в 4 часа утра, но из-за солнечных лучей человек уже плохо спит. Таким образом, у людей развивается хроническое недосыпание.
При накопительном эффекте мы столкнемся с увеличением психических расстройств, ухудшением качества работы. Возрастают шансы развития рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Первыми нездоровое состояние чувствуют старики и дети", - заключил Евгений Ян.
Вместе с этим эксперты упомянули, что казахстанцев лишили нормального вечера - сразу после работы и учебы наступает ночь, у людей не остается времени на семейные прогулки, домашнюю работу, даже в летнее время дети не могут поиграть во дворе вечером.
Также на пресс-конференции выступил Асет Наурызбаев, член общественного совета Алматы и бывший глава KEGOC.
Если мы живем в Зайсане, то мы 4 часа спим при солнечном свете, при этом конец дня с 20.00 до 23 часов мы проводим в темноте, в отсутствии солнечного света… Мы вынуждены тратить электроэнергию, не только деньги частных лиц, но и деньги бюджетные, так как осуществляется освещение улиц и общественных пространств", - сказал он.
Он отметил, что есть некоторые депутаты, которые заявляют, что взяли справку у KEGOC, согласно которой потребление электроэнергии не выросло.
Ответственно заявляю, что KEGOC не может дать такую справку, потому что у них нет таких данных. В энергосистеме существуют десятки других причин почему меняется потребление", - добавил он.
Напомним, перевод стрелок на час назад осуществили в Казахстане в ночь на 1 марта.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане за полтора месяца собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.
25.06.2024, 15:00 121376
В Алматы микрорайон Нур Алатау в очередной раз отключили от электроснабжения
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Алматы. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы микрорайон Нур Алатау Бостандыкского района в очередной раз без уведомления жителей отключили от электроснабжения, отключение длится уже около четырех часов, многочасовые отключения происходят регулярно, передает корреспондент агентства.
Жители в 40-градусную жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.
Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - заявила алматинка.
25.06.2024, 14:31 120441
В Алматы намерены реконструировать старое здание аэропорта для внутренних рейсов
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Алматы. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы началась программа реконструкции старого терминала для внутренних рейсов, сообщил в ходе пресс-тура новый президент воздушной гавани мегаполиса Гокер Косе.
Старый терминал будет служить в качестве внутреннего терминала с гораздо лучшими характеристиками, включая создание совершенно новой системы обработки багажа, расширение залов регистрации, установку нового оборудования для обеспечения безопасности, новую кровлю и модернизацию различных участков. Как вы заметили, пропускная способность терминала внутренних рейсов значительно увеличится и в конечном итоге достигнет пропускной способности в 6 млн пассажиров, в то время как сегодня она составляет менее 1 млн", - рассказал Гокер Косе.
Также запускается процесс обеспечения необходимой инфраструктурой аэродрома. В частности, планируется модернизировать и расширить парк оборудования для наземного обслуживания; привести топливозаправочный комплекс в соответствие с международными стандартами и установить систему топливных гидрантов для заправки ВС вместо топливозаправщиков
Мы продолжим инвестировать в наш грузовой склад и построим грузовой перрон, что необходимо для реализации наших амбиций по превращению Алматы в грузовой хаб Центральной Азии. Мы восстановим 2-ю взлетно-посадочную полосу, которая фактически является нашей основной взлетно-посадочной полосой, но в настоящее время используется в качестве рулежной дорожки из-за ее состояния", - поделился планами глава аэропорта.
Кроме того, планируется создание системы противообледенительной обработки и увеличение количества удаленных парковочных мест.
Напомним, 1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.
Мы немедленно приступили к модернизации и переоборудованию парковочных зон. Вместимость нашей парковки будет увеличена почти до 1300 парковочных мест с прежних 900. Мы планируем модернизировать территорию постепенно и отремонтировать соединительный мост к многоэтажной автостоянке", - поделился глава аэропорта.
Он также отметил, что, по прогнозам, в текущем году воздушная гавань Алматы обслужит 11 млн пассажиров.
Поскольку мы очень быстро перевели международные рейсы в новый терминал, мы открыли столь необходимую пропускную способность, и благодаря этому переезду в нужное время мы можем справиться с пиковым летним трафиком без каких-либо отмен или перерывов", - добавил Гокер Косе.
25.06.2024, 13:24 126581
Качество новой домашней утвари для пострадавших от паводков прокомментировал вице-премьер
У государства нет никаких обязательств приобретать мебель или технику для пострадавших
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев прокомментировал качество новой мебели и техники для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства.
Акиматы не обязаны покупать мебель и технику. Точка. Если сейчас в сдаваемых домах ставится мебель и техника - дополнительные вещи за счет спонсорских средств", - ответил Бозумбаев.
По его словам, у государства нет никаких обязательств приобретать мебель или технику для пострадавших. Подарить эти вещи могут спонсоры при желании.
Если дом аварийный, то государство из собственных или спонсорских средств покупает квартиру, дом или строит новый дом. Кроме того, государство выплачивает единовременную выплату всем пострадавшим в размере 100 МРП и возмещает ущерб имущества владельцам подтопленных домов до 150 МРП", - сказал вице-премьер.
В ходе заседания правительства Бозумбаев заявил, что 8190 домов не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 5714 домов и квартир и построить 2576 домов по типовому проекту.
В целом на восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге. В настоящее время компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получили 6176 семей на общую сумму 40 млрд тенге", - добавил вице-премьер.
24.06.2024, 19:43 156271
В Казахстане перестал работать e-Otinish
Ведутся работы по восстановлению сайта
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перестал работать информационный сервис электронных обращений e-Otinish. Ведутся работы по восстановлению сайта, сообщает пресс-служба АО "НИТ".
В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность сайта электронных обращений eOtinish.kz. На данный момент ведутся работы по восстановлению сайта. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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