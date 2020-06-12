В КТЖ рассказали о порядке и сроках возврата денежных средств за билеты

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В связи с поступающими обращениями от пассажиров касательно возврата проездных документов (билетов), АО "Пассажирские перевозки" напоминает, что возврат железнодорожных билетов производится согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденным приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545, передает Kazakhstan Today.

Согласно правилам, при возврате проездных документов (билетов): не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда - выплачивается полная стоимость проезда; менее чем за 24 часа, но не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда - выплачивается стоимость билета и 50% стоимости плацкарты; менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после отправления поезда выплачивается стоимость билета, при этом удерживается вся стоимость плацкарты, но не более 30% от стоимости проезда", - сообщили в пресс-службе компании.

По истечении 1 часа после отправления поезда возврат проездных документов (билетов) не производится, денежные средства не возвращаются.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Стоит отметить, что в период действия режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусной пандемией было принято решение производить возврат денежных средств за железнодорожные билеты в полном объеме без удержания и штрафов. Приобретенные на указанный период (16 марта 2020 года - 11 мая 2020 года) железнодорожные билеты пассажир может вернуть в течение шести месяцев.

При обращении в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки" для оформления возврата билета необходимо написать заявление, приложить проездной документ (билет) и копию документа, удостоверяющего личность.

Также документы можно направить в один из региональных филиалов АО "Пассажирские перевозки": РФ "Северный" - Нур-Султан, улица Гете, 11/1; РФ "Южный" - Алматы, улица Тобаякова, 2/1; РФ "Западный" - Актобе, улица Станционная, 11.

Заявления на возврат групповых проездных документов (билетов) в претензионном порядке для получения причитающихся денежных средств направляются в АО "Пассажирские перевозки" - Нур-Султан, улица Кунаева, 6.

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