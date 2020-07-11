Система Orphus

В квартире жителя Атырау изъято 43 тыс. медицинских масок

10.07.2020, 12:02 9910
В квартире жителя Атырау изъято 43 тыс. медицинских масок
Атырау. 10 июля. Kazakhstan Today - В квартире жителя Атырау изъято 43 тыс. медицинских масок, передает Kazakhstan Today.
 
В Атырау при проведении оперативных розыскных мероприятий в квартире одного из домов в микрорайоне Авангард был задержан мужчина 1985 года рождения, который занимался реализацией медицинских масок по завышенной цене. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли свыше 43 тыс. медицинских масок, сообщает Polisia.kz.
 
Кроме того, в тот же день полицейские Атырау задержали жителя города, 1994 года рождения, за незаконную продажу лекарственных препаратов по завышенной цене на дому. При проверке у него дома были обнаружены и изъяты лекарственные препараты: "Ингавирин" - 4 упаковки по 5000 тенге; "Дексаметазон виал" - 21 упаковка по 4000 тенге; "Азитромицин" - 3 упаковки по 2000 тенге; "Дексаметазон" - 33 упаковки по 2000 тенге; "Лидокаин буфус" - 23 упаковки по 1000 тенге; "Метронидазол" - 73 упаковки по 1000 тенге. Указанные медицинские препараты на сегодня в Атырау пользуются высоким спросом, и продавались по ценам, в несколько раз превышающим рыночные. 
 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным и контролирующим органам разобраться с необоснованным повышением цен на лекарства в период пандемии. Все незаконно реализуемые медицинские препараты и средства защиты были изъяты. Проводятся проверки", - прокомментировал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. 

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая