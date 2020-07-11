Атырау. 10 июля. Kazakhstan Today - В квартире жителя Атырау изъято 43 тыс. медицинских масок, передает Kazakhstan Today.

В Атырау при проведении оперативных розыскных мероприятий в квартире одного из домов в микрорайоне Авангард был задержан мужчина 1985 года рождения, который занимался реализацией медицинских масок по завышенной цене. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли свыше 43 тыс. медицинских масок, сообщает Polisia.kz

Кроме того, в тот же день полицейские Атырау задержали жителя города, 1994 года рождения, за незаконную продажу лекарственных препаратов по завышенной цене на дому. При проверке у него дома были обнаружены и изъяты лекарственные препараты: "Ингавирин" - 4 упаковки по 5000 тенге; "Дексаметазон виал" - 21 упаковка по 4000 тенге; "Азитромицин" - 3 упаковки по 2000 тенге; "Дексаметазон" - 33 упаковки по 2000 тенге; "Лидокаин буфус" - 23 упаковки по 1000 тенге; "Метронидазол" - 73 упаковки по 1000 тенге. Указанные медицинские препараты на сегодня в Атырау пользуются высоким спросом, и продавались по ценам, в несколько раз превышающим рыночные.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным и контролирующим органам разобраться с необоснованным повышением цен на лекарства в период пандемии. Все незаконно реализуемые медицинские препараты и средства защиты были изъяты. Проводятся проверки", - прокомментировал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

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