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В Махтааральском районе достраивают дома для пострадавших от наводнения

01.07.2020, 21:10 5320
Туркестан. 1 июля. Kazakhstan Today - В Махтааральском районе близится к завершению строительство 200 домов. С ходом строительства ознакомился аким Туркестанской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки проинспектировал качество возводимых домов, а также встретился с жителями. Глава региона еще раз напомнил ответственным руководителям о качестве и сроках возводимых домов.
 
На сегодняшний день в новом микрорайоне в поселке Мырзакент завершается строительство 200 жилых домов. В ряде домов ведутся работы по перекрытию крыши, а также внутренние отделочные работы. В микрорайоне будет проведена вся необходимая инфраструктура. 
 
В ходе поездки аким области также ознакомился с ходом восстановительных работ, проводимых в селе Оргебас. Умирзак Шукеев встретился и пообщался с местными жителями. 
 
Аким региона ознакомился и с ходом восстановительных работ, проводимых в селе Фирдоуси Жанажолского сельского округа. В этом селе 277 семьям, пострадавшим от наводнения также было перечислено по 8,5 млн тенге. 
 
По итогам визита аким Туркестанской области дал ряд конкретных поручений ответственным руководителям. В акимате подчеркнули, что все работы по ликвидации последствий ЧС в селах, пострадавших в результате наводнения, находятся на личном контроле Умирзака Шукеева.
 
Напомним, 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в Узбекистане пять населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тыс. жителей. 
 

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