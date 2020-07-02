В Махтааральском районе достраивают дома для пострадавших от наводнения

Туркестан. 1 июля. Kazakhstan Today - В Махтааральском районе близится к завершению строительство 200 домов. С ходом строительства ознакомился аким Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки проинспектировал качество возводимых домов, а также встретился с жителями. Глава региона еще раз напомнил ответственным руководителям о качестве и сроках возводимых домов.

На сегодняшний день в новом микрорайоне в поселке Мырзакент завершается строительство 200 жилых домов. В ряде домов ведутся работы по перекрытию крыши, а также внутренние отделочные работы. В микрорайоне будет проведена вся необходимая инфраструктура.

В ходе поездки аким области также ознакомился с ходом восстановительных работ, проводимых в селе Оргебас. Умирзак Шукеев встретился и пообщался с местными жителями.

Аким региона ознакомился и с ходом восстановительных работ, проводимых в селе Фирдоуси Жанажолского сельского округа. В этом селе 277 семьям, пострадавшим от наводнения также было перечислено по 8,5 млн тенге.

По итогам визита аким Туркестанской области дал ряд конкретных поручений ответственным руководителям. В акимате подчеркнули, что все работы по ликвидации последствий ЧС в селах, пострадавших в результате наводнения, находятся на личном контроле Умирзака Шукеева.

Напомним , 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в Узбекистане пять населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тыс. жителей.

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