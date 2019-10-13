В Мангистауской области и.о. руководителя районного отдела земельных отношений подозревают в служебном подлоге

Актау. 12 октября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области и.о. руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений подозревается в служебном подлоге, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении исполнявшего обязанности руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений по подозрению в совершении служебного подлога. Он подозревается в выдаче 22 физическим и юридическим лицам земельных участков на общую сумму 62 млн тенге, без проведения торгов (конкурсов, аукционов) по их продаже или права аренды, путем выдачи фиктивных выписок из протокола земельной комиссии, которая фактически не созывалась", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

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