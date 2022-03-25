В Мангистауской области из-за пыльной бури перекрыли несколько трасс

Фото: Instagram/lermontov.theatre

АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Прощание с известным советским и казахстанским актером, театральным режиссером Юрием Померанцевым состоится 25 марта в 10.00 в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Юрий Борисович Померанцев ушел из жизни 23 марта.

Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве.

В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в "Карагандашахтстрое" и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву - к родственникам.

Участник Великой Отечественной войны. Война застала его в Москве. После мобилизации в ряды Красной Армии прошел в Казани курс краткого обучения бойца, получив звание ефрейтора. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал в Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама. Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера: сначала он устроился в хор оперного театра, а затем появились небольшие роли в кино и театре: Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты "Иван Грозный".

В 1950-1953 годы - актер Алма-Атинского театра для детей и юношества. В 1953-1954 - актер Саратовского ТЮЗа.

С 1954 года - актер и режиссер Русского академического театра драмы им. М.Ю.Лермонтова (Алма-Ата). Как режиссер-постановщик ставил спектакли по классическим пьесам и на современную тему.

Широкую известность Юрий Померанцев получил после роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме "Наш милый доктор", снятом в 1957 году.