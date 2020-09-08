В Мангистауской области установили памятную доску в доме ветерана Великой Отечественной войны

Актау. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области, в селе Сам Бейнеуского района, в доме, где жил ветеран Великой Отечественной войны Шомак Ізбасаров, установлена памятная доска, передает Kazakhstan Today.

Доска установлена на стене дома в селе Сам, где жил и работал ветеран.

Установка памятной доски была организована акимом села, аксакалы села единогласно поддержали. Ветеран войны и труда Шомак Ізбасарулы ушел из жизни 3 года назад и не видел 75-й годовщины Победы. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Шомак - это большой гражданин, который не жалел сил для развития сельского хозяйства. Постановка памятной доски достойному человеку - это воспитание молодежи. Ведь дела ветерана, труды, которые оставили позади, оставили неизгладимый след для нашей молодежи", - сказал аким села Нургабай Алімбаев.

В акимате Бейнеуского района рассказали, что ветеран родился в 1920 году в Мангистауской области, "на земле Тобекудык". В 1938 году работал на месторождении по добыче горного угля.





На 115 процентов выполнив добычу угля, стал стахановшы. В 1946 году вернулся в страну. В 1947 году создал семью. С 1947 года табунщик, в 1954-1972 годах был пастухом. В 1972-1980 годах работал в совхозе. В 1980-1985 годах работал пастухом и вышел на пенсию", - сообщили в районном акимате.

В 1942 году был призван в армию, был в батальоне лыжников Форт-Шевченко, Атырау - Барнаул. Участвовал в боях на Украине, в Беларуси, Польше и Германии.

Имеет медали "20, 50, 60, 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ", медальон "50 лет Вооруженных сил СССР", медальон "60 лет освобождения Украины от немецких фашистов", медальон "65 лет освобождения Беларуси от немецких фашистов", знак "Фронтовик" 1941-1945 годов, медальон "Астанага-10 жыл", - рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, супруга ветерана умерла в 1993 году. У семьи - 10 детей, 49 внуков, 15 правнуков, 42 племянника.

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