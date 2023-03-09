08.03.2023, 09:29 48226
В Мангистауской области в ближайшие 5 лет качество дорог улучшится на 99%
Фото: Amanat
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Актау. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Нури Тумышев, Тимур Токенулы, Анар Шамшадинова, Раушан Аймурзаева, Ирина Беляева встретились с коллективом ТОО "НМСК "Казмортрансфлот".
На встрече Нури Лазырулы поздравил прекрасную половину коллектива с 8 Марта, а затем разъяснил предвыборную программу партии.
Также было сказано и о качестве дорог в рамках предвыборной программы.
В настоящее время доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 96%. При этом 68,6% внутрисельских дорог региона и 23% городских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому партия намерена содействовать ряду мероприятий по улучшению качества автодорог до 2027 года. Строительство и реконструкция 450 км автомобильных дорог областного и районного значения, средний ремонт дорог областного и районного значения протяженностью более 250 км, строительство, реконструкция и средний ремонт не менее 600 км внутрисельских и городских дорог в городе Жанаозен и Мунайлинском, Мангистауском, Бейнеуском районах. Данные меры позволят к 2027 году увеличить долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 96% до 99%. Также снизит долю внутрипоселковых дорог в неудовлетворительном состоянии с 68,6% до 59,3% и долю городских дорог с 23% до 13,6%", - отметила Анар Шамшадинова.
ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" - национальная морская транспортная компания по Казахстану. Сегодня у компании есть танкеры, буксиры, а также суда для перевозки крупногабаритных грузов и баржи, предназначенные для различных целей. В соответствии с этим, ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" является высокоэффективной и высокорентабельной компанией, соответствующей самым высоким международным стандартам безопасности и качества судоходства в стране.
Коллектив компании, работа которого, очень важна не только для региона, но и для страны, на встрече выслушал ход предвыборной программы, дал положительную оценку работе партии в ближайшие 5 лет.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
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09.03.2023, 08:59 6106
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 9 марта в 07.36 зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана, передает корреспондент агентства.
Эпицентр землетрясения расположен в 598 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения составил 11,7, магнитуда MPV 5,7. Координаты эпицентра 38.79° с.ш. 72.84° в.д. Глубина 25 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч. По оценке ООН, ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд.
09.03.2023, 08:24 5481
С улиц Актобе откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды
Фото: акимат Актюбинской области
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Актобе. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению руководства Актюбинской области в Актобе принимаются оперативные меры по недопущению и минимизации негативных последствий паводка. С улиц города за двое суток откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды, передает корреспондент агентства.
В целом с начала зимы на полигон вывезено 210 тысяч кубометров снега, с 7 марта с улиц откачено почти 17 тысяч кубометров талой воды, прочищено 2 километра арыков", - сообщили в акимате Актюбинской области.
По данным акимата, противопаводковые мероприятия продолжаются.
Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов ознакомился с ходом противопаводковых мероприятий. На улицах Шанхая и Москвы вывоз снега и откачка талой воды осуществляются круглосуточно.
Сейчас в усиленном режиме в две смены на улицах города работают 14 подрядчиков. Количество задействованной спецтехники увеличено до 243 единиц.
По итогам объезда Ералы Тугжанов поручил подрядчикам выполнить взятые обязательства качественно.
Кроме того, аким региона вместе со специалистами департамента по ЧС совершил облет территорий Алгинского и Темирского районов. В ходе облета были уточнены масштабы запаса снега и влаги вдоль рек и водохранилищ ряда районов области, осмотрено состояние дамб.
На территории Алгинского района аким области осмотрел исток реки Жинишке возле села Жеруйык, старую плотину Танирберген в селе Кайындысай и ознакомился с восстановительными работами старой плотины Көлтабан в селе Көлтабан.
Ералы Тугжанов поручил руководству района в срочном порядке разработать новый проект восстановления плотины.
Также глава региона ознакомился с состоянием автодороги Шубаркудук - Уил на территории Темирского района. Из-за резкого потепления и обильных снегопадов на 16-м км автодороги возникла угроза перелива талых вод со степи. В результате принятых мер угроза минимизирована, талые воды проходят через водопропускные сооружения", - проинформировали в акимате.
Акиму Темирского района было поручено принять меры по установке ливневок в селе Шубаркудук.
После осмотра истоков рек Сазды, Тамды аким области отметил необходимость усиления постоянного мониторинга по недопущению паводков в регионе.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области талыми водами размыло две дороги, еще четыре - в зоне риска подтопления.
08.03.2023, 19:33 26826
Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы выставлены блокпосты
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Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы выставлены блокпосты в связи с опасностью схода лавин, сообщили в ДЧС города.
На основании штормового предупреждения о лавинной опасности ДЧС информирует, в период 8-10 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.
Жителей и гостей города просят воздержаться от похода в горы и выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин.
Если же вдруг туристам понадобится помощь, можно звонить по следующим номерам: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК)", - добавили в ведомстве.
По информации ГУ "Казселезащита", в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе № 14 самопроизвольно сошла снежная лавина объемом 10 кубических метров.
Сошедшая масса снега частично перекрыла автодорогу Медеу - Шымбулак. Дорога была заранее закрыта. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - рассказали в пресс-службе.
По информации РГП "Казгидромет", 9 марта ночью в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, юге, в горных районах области туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, ночью на востоке, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду.
07.03.2023, 18:09 77571
В трех областях Казахстана временно ограничили движение на трассах
Дороги закрыты в Акмолинском, Северо-Казахстанском и Костанайском регионах
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения.
По состоянию на 17.30 7 марта в 3 областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения. Так, дороги закрыты в Акмолинском, Северо-Казахстанском и Костанайском регионах", - сообщает "КазАвтоЖол".
Для очистки республиканских автодорог задействовано 400 единиц дорожно-эксплуатационной техники и 500 человек.
Напомним, вчера на 15 участках автодорог в Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях было перекрыто движение из-за непогоды. Дорожные службы этих регионов переведены в усиленный режим работы.
Напомним, ранее в МВД призвали водителей не выезжать на закрытые трассы в непогоду. В случаях неповиновения водителям грозит штраф 30 МРП (103 500 тенге) или административный арест до 15 суток.
07.03.2023, 15:11 83511
В Казахстане предлагают легализовать автомобили без техпаспорта и ПТС
Комитет административной полиции Министерства внутренних дел РК разработал соответствующий проект постановления
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане предлагают легализовывать автомобили без технического паспорта и паспорта транспортного средства.
Комитет административной полиции Министерства внутренних дел РК разработал проект постановления о внесении дополнений и изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 9 января 2023 года № 13 "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".
Согласно тексту постановления, в случае отсутствия сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и если транспортное средство не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за его первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге на основании:
- заявления, в котором указываются обстоятельства приобретения заявителем транспортного средства;
- акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
- диагностической карты технического осмотра.
Транспортные средства, указанные в пункте 12-1 настоящих правил, подлежат эксплуатации только на территории Республики Казахстан, изменение права собственности в отношении таких транспортных средств не допускается", - отмечается в проекте постановления.
В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства указывается следующая запись "Запрет на изменение права собственности, допускается эксплуатировать только на территории РК".
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
07.03.2023, 14:39 84556
Бейсембаев прокомментировал возможность проведения последнего звонока 25 мая
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала", - цитирует zakon.kz Гани Бейсембаева.
Между тем министр заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено. Как подчеркнул министр, окончательное решение за экспертным сообществом, сообщает tengrinews.kz.
В целом нужно еще раз собрать экспертное сообщество, обсудить это с родителями, провести разъяснительную работу и принять определенные конкретные решения. Я сейчас поручил своей команде, в данном направлении работа начата. Но хочу заверить, что в этом году, скорее всего, принятое решение будет осуществлено. Поэтому никак невозможно сразу же на 25 мая вернуть учебный год", - заявил он.
Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах.
Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая - это учебный день, где помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", - проинформировала председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
07.03.2023, 11:03 93106
Смаилов о безопасности в школах: К охране привлекают неподготовленных людей Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизацию учебного процесса, передает корреспондент агентства.
Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул, что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим.
В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - высказался он.
Смаилов дал поручение акиматам регионов до 1 апреля завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.
Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками", - уточнил он.
Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный срок поручено внести в правительство доработанный проект комплексного плана по защите детей.
Он, уточнил Смаилов, должен включать в том числе мероприятия по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.
Министерствам просвещения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить качественный мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.
Что касается работы по цифровизации учебного процесса в школах, премьер обратил внимание на необходимость обеспечения учащихся электронными учебниками.
Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете", - пояснил глава правительства, отметив, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.
Для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села в первую очередь нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокоплектых удаленных школах, сказал Смаилов.
Учитывая вышеизложенное, глава кабмина дал поручение министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса.
В ней должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием, внедрению современных образовательных технологий", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Министерству цифрового развития и акиматам регионов надо принять меры по увеличению скорости интернета в школах, обеспечению школ волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями.
Акимам регионов необходимо взять на персональный контроль вопросы безопасности учебных заведений и цифровизации сферы образования", - резюмировал премьер.
В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил, что в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников.
В 2024 году запланирован 100-процентный охват предметов цифровыми учебниками", - сказал он.
Дополнено 07.03.2023, 11.30
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании правительства рассказал о состоянии школьников, пострадавших при нападении девятиклассника в школе Петропавловска.
На сегодня они выписаны из стационара, состояние удовлетворительное. Врачебно-консультационная комиссия рекомендовала обучение на дому. Вопрос находится на постоянном контроле", - сказал аким.
Как сообщалось ранее, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В результате двух школьников госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
После инцидента в школе Петропавловска заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной.
07.03.2023, 08:35 94736
Экибастузцам частично спишут оплату за услуги теплоснабжения
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили о 70-процентном списании фактического начисления за услуги теплоснабжения населению города Экибастуза за февраль 2023 года вне зависимости от наличия приборов учета в связи с несоблюдением температурного графика теплоснабжения города.
В настоящее время специалистами проводятся регулировочные работы по восстановлению температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях города", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Также всем потребителям, имеющим просроченную дебиторскую задолженность по тепловой энергии, начисление пени произведено не будет.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
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