В Мангистауской области в ближайшие 5 лет качество дорог улучшится на 99%

В настоящее время доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 96%

Фото: Amanat

Рассказать друзьям

Актау. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Нури Тумышев, Тимур Токенулы, Анар Шамшадинова, Раушан Аймурзаева, Ирина Беляева встретились с коллективом ТОО "НМСК "Казмортрансфлот".





На встрече Нури Лазырулы поздравил прекрасную половину коллектива с 8 Марта, а затем разъяснил предвыборную программу партии.





Также было сказано и о качестве дорог в рамках предвыборной программы.





В настоящее время доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 96%. При этом 68,6% внутрисельских дорог региона и 23% городских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому партия намерена содействовать ряду мероприятий по улучшению качества автодорог до 2027 года. Строительство и реконструкция 450 км автомобильных дорог областного и районного значения, средний ремонт дорог областного и районного значения протяженностью более 250 км, строительство, реконструкция и средний ремонт не менее 600 км внутрисельских и городских дорог в городе Жанаозен и Мунайлинском, Мангистауском, Бейнеуском районах. Данные меры позволят к 2027 году увеличить долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 96% до 99%. Также снизит долю внутрипоселковых дорог в неудовлетворительном состоянии с 68,6% до 59,3% и долю городских дорог с 23% до 13,6%", - отметила Анар Шамшадинова.





ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" - национальная морская транспортная компания по Казахстану. Сегодня у компании есть танкеры, буксиры, а также суда для перевозки крупногабаритных грузов и баржи, предназначенные для различных целей. В соответствии с этим, ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" является высокоэффективной и высокорентабельной компанией, соответствующей самым высоким международным стандартам безопасности и качества судоходства в стране.





Коллектив компании, работа которого, очень важна не только для региона, но и для страны, на встрече выслушал ход предвыборной программы, дал положительную оценку работе партии в ближайшие 5 лет.





Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии​ "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)





Заказчик: Н.К. Карасаев





Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.





​​​​​​​​​​​​​​*Запрещается перепечатка, дублирование,​ копирование, перепубликация, репосты и прочее​ воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях,​ аккаунтах​ социальных сетей и социальных платформ,​ мессенджерах.​