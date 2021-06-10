В Мангистауской области засняли краснокнижных муфлонов

Фото Багдата Бесмагамбетова

АКТАУ. 9 ИЮНЯ - Устюртского уриала запечатлели 7 июня в районе подземной мечети Бекет-Ата, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Фото и видео с краснокнижными муфлонами на своей странице в Instagram опубликовал местный житель Багдат Бесмагамбетов.

Устюртский уриал (устюртский муфлон, устюртский горный баран) - парнокопытное животное из рода баранов, подвид уриала). Занесён в Красную книгу Казахстана, а также в Красный список международного союза охраны природы и природных ресурсов.

8 июня стало известно, что правительство Республики Казахстан собирается разрешить четырем шейхам их Объединенных Арабских Эмиратов и Катара проводить соколиную охоту на краснокнижных дроф-красоток в заповедных территориях страны.

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