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В Мангистауской области засняли краснокнижных муфлонов

09.06.2021 8101
В Мангистауской области засняли краснокнижных муфлонов
Фото Багдата Бесмагамбетова
АКТАУ. 9 ИЮНЯ - Устюртского уриала запечатлели 7 июня в районе подземной мечети Бекет-Ата, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фото и видео с краснокнижными муфлонами на своей странице в Instagram опубликовал местный житель Багдат Бесмагамбетов.
 
Устюртский уриал (устюртский муфлон, устюртский горный баран) - парнокопытное животное из рода баранов, подвид уриала). Занесён в Красную книгу Казахстана, а также в Красный список международного союза охраны природы и природных ресурсов.
 
8 июня стало известно, что правительство Республики Казахстан собирается разрешить четырем шейхам их Объединенных Арабских Эмиратов и Катара проводить соколиную охоту на краснокнижных дроф-красоток в заповедных территориях страны.
 
 

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