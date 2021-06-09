Правительство в очередной раз разрешит шейхам ОАЭ и Катара охоту на краснокнижных дроф-красоток в заповедниках Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Правительство Республики Казахстан собирается разрешить четырем шейхам их Объединенных Арабских Эмиратов и Катара проводить соколиную охоту на краснокнижных дроф-красоток в заповедных территориях страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сайте открытых НПА размещен проект постановления правительства РК, разрешающий четырем шейхам из ОАЭ и Катара проводить соколиную охоту на дроф-красоток на территории Казахстана.

Так, согласно документу, правительство разрешает проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 1 сентября по 15 ноября 2021 года:

- шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 97 особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и 99 (девяносто девять) особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях;

- шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 52 особи дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;

- шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 51 особь дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;

- шейху Джасему Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани (Катар) на 34 особи дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 80 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

Как указано в документе, ставка платы за добывание одной особи дрофы-красотки установлена в размере 260 МРП.

По информации портала tursar.ru дрофа-красотка - очень редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид, численность которого быстро сокращается. Численность вида ничтожна. В азиатской части ареала остались лишь разрозненные очаги обитания в кустарниковых и полынных полупустынях, реже в закрепленных песчано-глинистых пустынях с такырами и солончаками, опустыненных предгорьях.

Возможно, вид скоро окажется в категории глобально угрожаемых. Основная причина исчезновения - резко возросший пресс охоты, как в пределах гнездового ареала, так и на зимовках. Дрофа-красотка - традиционный охотничий объект арабских шейхов, а охота с ловчими соколами на этих дроф сейчас стала доступной и популярной забавой для большинства из них. Пока не удастся ограничить эту охоту, меры охраны вида останутся недейственными. Несмотря на то, что дрофа-красотка занесена в Красную книгу Казахстана со статусом II категории - как вид, в ряде мест своего ареала находящийся под угрозой исчезновения, правительство Республики Казахстан ежегодно с 1994 года разрешает шейхам из ОАЭ и Катара охотиться на дроф-красоток со своими соколами. Выходит постановление "О проведении охоты на дрофу-красотку", где указано определенное количество особей, которое можно добыть", - говорится в сообщении портала.

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