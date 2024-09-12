В мажилисе требуют вернуть государству сотни миллионов тенге за разработку Строительного кодекса
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента РК Бакытжан Базарбек представил заключение государственного аудита, подтверждающее необоснованное использование бюджетных средств при разработке Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.
На 98-99% Строительный кодекс состоит из действующих законов и не несет в себе новизны. А оригинальность составляет не более 5%. У нас, у депутатов, возникли резонные вопросы о целесообразности бюджетных трат на такой некачественный проект кодекса. В связи с этим для изучения целесообразности бюджетных трат на разработку кодекса мы обратились в Комитет внутреннего государственного аудитора Министерства финансов, который провел государственный аудит планирования и использования бюджетных средств, выделенных на разработку Строительного кодекса, и выдал нам шокирующие результаты", - заявил депутат.
Согласно заключению государственного аудита, разработка Строительного кодекса на общую сумму 382 миллиона тенге в нарушение пункта 4.2 статьи 41 Бюджетного кодекса на 2023 год необоснованно включена в перечень государственных заданий Министерства промышленности и строительства. Следовательно, договоры между министерством и АО "Государственный научно-исследовательский и проектный институт строительства КазНИИСА" тоже заключены необоснованно.
Анализ фактических затрат КазНИИСА показал завышение стоимости разработки строительного кодекса на 291 миллион тенге. Затраты по привлечению сторонних организаций - 60 тысяч тенге, аренда помещения - 20 миллионов тенге. Оплата труда - 163 миллиона. Это все было выделено, но документов нет", - сообщил мажилисмен.
Вместе с этим в заключении говорится, что сторонние организации для разработки проекта Строительного кодекса не привлекались. Дополнительные помещения в аренду не брали, расходы по оплате труда с мая по декабрь 2023 года, произведенные действующим штатным работникам КазНИИСА, необоснованны. Другими словами, бюджетные траты на разработку проекта Строительного кодекса не были запланированы.
Фактически комитет завуалированно говорит о хищении бюджетных средств. До сих пор не приняты меры в отношении тех чиновников, кто непосредственно пошел по пути попрания закона, утвердив бюджетную заявку. Деньги не возвращены в государственную казну, не возбуждена досудебная проверка. При этом расходование бюджетных средств легализовано. То есть налицо хищение бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Под разработкой отмыли 211 миллионов тенге", - добавил Бакытжан Базарбек.
Депутаты попросили премьер-министра РК Олжаса Бектенова определить виновных в нерациональном использовании бюджетных средств, передать материалы госаудита в Генпрокуратуру и принять меры по возврату необоснованно выплаченных бюджетных средств на сумму 291 миллион тенге.
Ранее Базарбек заявил, что новый Строительный кодекс, как и прежний закон, лоббирует интересы застройщиков.