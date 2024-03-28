27.03.2024, 14:18 17246
Они не пройдут: депутат возмущен расходами на написание Строительного кодекса и лоббированием интересов застройщиков
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек заявил, что новый Строительный кодекс, как и прежний закон, лоббирует интересы застройщиков, а также возмутился выделенной огромной суммой на написание кодекса.
Бактыжан Базарбек возмущен огромной суммой, потраченной на создание Строительного кодекса. Он назвал выделение 382 млн тенге на написание кодекса воровством бюджета и отметил, что на эти деньги можно было бы организовать компьютерные классы как минимум в 20 школах.
Предыдущий закон лоббировал интересы застройщика, и действующий кодекс лоббирует застройщиков. Через этот парламент они не пройдут", - цитирует депутата "Sputnik Казахстан".
Базарбек пообещал лично расследовать обоснованность расходования бюджетных средств на написание кодекса. При этом он добавил, что данный документ можно было бы создать бесплатно.
Ранее депутаты мажилиса высказались, что деньги, выделенные на разработку Строительного кодекса, были потрачены не по назначению.
Напомним, премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что акиматы принимают решения о застройке без учета мнения горожан.
Доработать Градостроительный кодекс на расширенном заседании правительства поручил президент. Токаев отметил, что получает много обращений от экспертов и бизнес-сообщества, что проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений.
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27.03.2024, 21:12 9366
Каждый восьмой школьник в Казахстане подвергается кибербуллингу
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Европейское региональное бюро ВОЗ выпустило второй доклад по исследованию "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC) по теме буллинга и насилия со стороны сверстников среди подростков в 44 странах, включая регион Центральной Азии.
В Казахстане исследование HBSC было проведено в 2022 году Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК при поддержке странового офиса ВОЗ в Казахстане.
В то время как общие тенденции школьного буллинга остаются стабильными с 2018 года, кибербуллинг усилился благодаря растущему взаимодействию молодых людей в цифровой среде, что потенциально оказывает глубокое воздействие на жизнь подростков.
13% казахстанских подростков (примерно 1 из 8) подвергались кибербуллингу, причем показатели среди мальчиков выше (15%), чем среди девочек (12%). Участвовали в кибербуллинге других людей около 11% (1 из 9) подростков. Мальчики (14%) чаще сообщали об участии в кибербуллинге, чем девочки (8%).
Подростки из семей с высоким доходом чаще подвергают буллингу и кибербуллингу своих сверстников по сравнению с подростками из семей с низким доходом.
27.03.2024, 13:30 18561
Как после бомбежки: алматинцы жалуются на состояние городских дорог после зимы
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на состояние дорог мегаполиса после зимы, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы.
Снег растаял, и дороги вместе с ним. Состояние дорог после зимы - это просто ад. Где в прошлом году проводили ямочный ремонт, опять образовались ямы. Возникает вопрос: это так был сделан ремонт или такое качество асфальта было постелено, что за зиму опять образовались ямы на местах ремонта? В Алматы просто отвратительные дороги, а тем временем акимат меняет бордюры и выкладывает никому ненужную тротуарную плитку. Нижняя часть города вообще как после бомбежки, мне кажется, уже пора подавать коллективные иски на акимат и на дорожников. Ведь за испорченные диски, шины и ходовку никто не возмещает ущерб автовладельцам, а вот если вовремя не заплатить налоги, или за парковку, или за платную дорогу, так сразу идут штрафы", - заявили алматинцы.
Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
Качество дорожного покрытия уже перегнало в минус даже проселочные грунтовые дороги, ходовку нужно делать после каждого проезда по ул Луганского - это как минимум, там даже внедорожникам опасно ездить, а центральные улицы? А Толе би? Достык, Гоголя? Это же просто кошмар! На Макатаева яма на яме! Может, когда мы начнем в суд подавать на возмещение понесенных расходов при ремонте и реставрации авто, начнут шевелиться городские власти и дорожники? Миллионы закатывают в асфальт каждый год! А в итоге хватает на полгода дорожного покрытия", - добавили горожане.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц.
Ранее дорога провалилась из-за дождя в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.
26.03.2024, 21:08 43871
В зоопарке Алматы родились два медвежонка
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В зоопарке Алматы у гималайских медведей Яшина и Уссури родились два медвежонка.
Малыши появились на свет 12 декабря 2023 года, и мы рады поделиться с вами этой волнующей новостью только сейчас. Мама и малыши чувствуют себя отлично, и это уже второй приплод этой удивительной пары медведей. Первенец, девочка, родилась в 2022 году, а теперь у нас два милых медвежонка-мальчика", - сообщили сотрудники зоопарка на странице в Instagram.
Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как обычно, у мамы усиленное питание, в рационе Уссури: мясо, рыба, мед, каши, фрукты, овощи, ржаной хлеб, витамины. Пока она находится со своими двойняшками в домике-берлоге и на улицу не выходит.
Сотрудники зоопарка предложили всем желающим принять участие в выборе имен для малышей.
26.03.2024, 11:11 57546
Драка школьниц попала на видео в одной из школ Астаны
Родители решили не писать заявление
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Драку между школьницами старших классов сняли на видео в одной из школ Астаны.
Очевидцы опубликовали видео конфликта в Telegram-паблике egovpress.
В Астанинской школе № 63 царит дедовщина среди детей. Дети избивают друг друга прямо в коридоре. Есть основания полагать, что администрация учебного заведения знает об этом беспределе и бездействует", - пишут авторы сообщения.
Инцидент прокомментировали в управлении образования Астаны.
В школе-гимназии № 63 произошла драка между двумя ученицами. После данного инцидента администрация школы в тот же день незамедлительно обратилась в полицию для решения данного конфликта. Были вызваны и выслушаны родители обеих сторон. Девочки помирились между собой и попросили друг у друга прощения. Родители решили не писать заявление", - сообщили в управлении на запрос агентства.
Там добавили, что по данному инциденту будет проведено заседание совета профилактики с участием управления образования и департамента полиции, будут составлены и утверждены индивидуальные планы работы с несовершеннолетними.
На сегодняшний день данная ситуация находится на контроле управления образования города Астаны", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в казахстанских школах стартует антибуллинговая программа "ДосболLike", разработанная Министерством просвещения РК.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха рассказал, в каких ситуациях буллинг будет оцениваться как правонарушение, за которое предусмотрен штраф.
25.03.2024, 14:44 80466
Более 30 сходов лавин за трое суток: алматинцев просят воздержаться от походов в горы
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Алматы. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за выпадения значительного количества снега, оттепелей, неустойчивого состояния снега на склонах гор в Иле Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, 22 марта на юге и юго-востоке Республики выпали осадки, прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего было зарегистрировано 5 случаев лавин общим объемом 404 400 кубометров. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак объемом 400 000 кубометров снега.
23 марта на юге, юго-востоке Республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184 000 кубометров. Наибольшая зафиксирована в ущелье Турген объемом 45 000 кубометров снега.
24 марта, на юге, юго-востоке Республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 16 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 79 300 кубометров. Наибольшая - в урочище Кокжайляу 50 000 кубометров.
Сходы лавин продолжаются, подчеркнули спасатели.
Большая часть снежных лавин сходили в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог.
С целью обеспечения лавинной безопасности по рекомендациям ГУ "Казселезащита" были выставлены блокпосты по ограничению доступа населения и отдыхающих в зоны лавинного риска, выдавались уведомления-рекомендации, брошюры "Осторожно лавина!!!", проводятся регулярные патрулирования и обследования опасных участков. Заранее выдавались уведомления-рекомендации. В особо опасный период в ГУ "Казселезащита" в Алматинском и Иле Алатауском филиалах была организована работа оперативных штабов, во всех диспетчерских пунктах организовано дежурство ответственных специалистов, аварийно-механизированные бригады находятся в готовности", - рассказали в ведомстве.
Специалисты обращают внимание, что сошедшие лавины относятся к "мокрым" лавинам, шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы.
ДЧС и ГУ "Казселезащита" настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни! В горах отмечается высокая степень лавинной опасности", - добавили спасатели.
24.03.2024, 12:18 119436
В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве напомнили, что вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.
Симптомы заболевания - повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период - от 14 до 35 дней", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами.
Главным инструментом борьбы с гепатитами остается вакцинация, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки детям ставят бесплатно, основной возраст для проведения вакцинации - до двух лет. Однако в последние годы врачи начали говорить об отказе родителей от вакцинации детей не только от гриппа и кори, но и от гепатитов.
23.03.2024, 14:00 142911
Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану
Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту
Фото: flyredwings.com
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Российская авиакомпания Red Wings запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану, сообщает пресс-служба Red Wings.
Теперь вы можете добраться в столицу Казахстана всего за 3 часа 50 минут на комфортабельном лайнере SuperJet 100. Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту, и на перелет пассажирам приходилось тратить от 8,5 чаа до полутора суток", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что первый беспосадочный рейс в Астану отправится 19 апреля.
Ранее сообщалось, что таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану.
22.03.2024, 09:08 168931
С праздником Наурыз!
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с праздником весны, обновления и тепла Наурыз!
Желаем вам и вашим близким здоровья, мира, единства и благополучия! Пусть в ваших окнах всегда сияет солнце, а дома согревает любовь и дружба.
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, еще его называют праздником весеннего обновления.
Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.
В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, оборудуют места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
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