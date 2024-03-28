Они не пройдут: депутат возмущен расходами на написание Строительного кодекса и лоббированием интересов застройщиков  

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Европейское региональное бюро ВОЗ выпустило второй доклад по исследованию "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC) по теме буллинга и насилия со стороны сверстников среди подростков в 44 странах, включая регион Центральной Азии.





В Казахстане исследование HBSC было проведено в 2022 году Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК при поддержке странового офиса ВОЗ в Казахстане.





В то время как общие тенденции школьного буллинга остаются стабильными с 2018 года, кибербуллинг усилился благодаря растущему взаимодействию молодых людей в цифровой среде, что потенциально оказывает глубокое воздействие на жизнь подростков.





13% казахстанских подростков (примерно 1 из 8) подвергались кибербуллингу, причем показатели среди мальчиков выше (15%), чем среди девочек (12%). Участвовали в кибербуллинге других людей около 11% (1 из 9) подростков. Мальчики (14%) чаще сообщали об участии в кибербуллинге, чем девочки (8%).





Подростки из семей с высоким доходом чаще подвергают буллингу и кибербуллингу своих сверстников по сравнению с подростками из семей с низким доходом.