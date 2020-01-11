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В МИД Казахстана прокомментировали приговор казахстанцу, сбившему ребенка в Корее

10.01.2020, 14:50 11449
В МИД Казахстана прокомментировали приговор казахстанцу, сбившему ребенка в Корее
Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В МИД Казахстана прокомментировали приговор казахстанцу, сбившему ребенка в Южной Корее, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы МИДа, 10 января 2020 года по итогам заключительного заседания Суда города Чангвон Южной Кореи, гражданин РК Сырым Шарибек был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.
 

По информации адвоката, сторона обвиняемого решила подать апелляцию на решение суда. В случае отклонения апелляции, отбывание срока заключения будет считаться с 14 октября 2019 года, то есть с момента его прибытия в Республику Корея. На данный момент Шарибек находится в тюрьме города Чангвон", - уточнили в пресс-службе.

 

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