Сбившего ребенка в Южной Корее гражданина РК приговорили к 2,5 года тюрьмы

Сеул. 10 января. Kazakhstan Today - Два года шесть месяцев - такой приговор вынесли сегодня казахстанцу, сбившему семилетнего мальчика в Южной Корее , передает Kazakhstan Today.

Родители ребенка не простили подсудимого. По их словам, на лечение пострадавшего потрачено свыше 60 миллионов вон - это больше $50,5 тыс. Кроме этого, отцу и матери мальчика пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном, сообщает " Хабар 24 ".

Как сообщил судья, в ноябре ребенка выписали из больницы. Его отец отказался встречаться с матерью подсудимого. Адвокат казахстанца Чой Хак Се считает приговор несправедливым. По его словам, в суде доказано, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Кроме того, обвиняемый после наезда остановился, убедился, что мальчику оказывают помощь и затем уехал.

Чой Хак Се подчеркнул, что его подзащитный добровольно сдался правоохранительным органам Казахстана.

Решение суда основано на том, что мальчик сильно повредил голову. Мы намерены подать апелляцию, чтобы попытаться договориться с пострадавшей стороной. Может быть, если здоровье ребенка восстановится, родители поменяют свое решение. Сторона моего подзащитного пока не может предложить пострадавшему деньги за лечение, так как это очень большая сумма, даже для граждан Кореи", - сказал он.

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