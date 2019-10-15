Допустивший наезд на 7-летнего ребенка казахстанец добровольно вернулся в Южную Корею

14 октября гражданин Казахстана, допустивший наезд на ребенка и покинувший Южную Корею, добровольно прилетел в Сеул для участия в следственных мероприятиях. Процесс прибытия гражданина РК сопровождался сотрудниками посольства, которые в ходе отдельной беседы разъяснили ему его права, проконсультировали по вопросу дальнейшей линии поведения во время процессуальных действий", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
В настоящее время наш соотечественник находится в следственном изоляторе города Чанвона. Посольством данный вопрос взят на постоянный контроль.
Напомним, в сентябре находившийся в Южной Корее 20-летний казахстанец сбил 7-летнего ребенка и на следующее утро покинул страну.
У пострадавшего мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа. Позже стало известно, что ребенок идет на поправку и начал самостоятельно ходить. По словам его отца, после аварии мальчик стал бояться людей.
Между тем, виновника аварии нашли в Павлодаре.
А в начале октября стало известно о еще одном инциденте с казахстанцем в Южной Корее.
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