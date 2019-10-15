Допустивший наезд на 7-летнего ребенка казахстанец добровольно вернулся в Южную Корею

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Казахстанец, допустивший наезд на ребенка в Южной Корее, находится в следственном изоляторе города Чанвон, передает Kazakhstan Today.

14 октября гражданин Казахстана, допустивший наезд на ребенка и покинувший Южную Корею, добровольно прилетел в Сеул для участия в следственных мероприятиях. Процесс прибытия гражданина РК сопровождался сотрудниками посольства, которые в ходе отдельной беседы разъяснили ему его права, проконсультировали по вопросу дальнейшей линии поведения во время процессуальных действий", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В настоящее время наш соотечественник находится в следственном изоляторе города Чанвона. Посольством данный вопрос взят на постоянный контроль.

У пострадавшего мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа. Позже стало известно, что ребенок идет на поправку и начал самостоятельно ходить. По словам его отца, после аварии мальчик стал бояться людей.

Между тем, виновника аварии нашли в Павлодаре.

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