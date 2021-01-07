В Минэкологии прокомментировали фото певца Торегали Тореали с убитым животным

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали фото казахстанского певца Торегали Тореали с убитым животным, которое артист опубликовал в соцсети, передает Kazakhstan Today.

Обращаем внимание на то, что публикацию подобных фотографий Министерство экологии, геологии и природных ресурсов считает пропагандой насилия над животными. И такое выставлять в соцсетях считаем неприемлемо", - заявили в ведомстве.

При этом по поводу факта жестокого бессмысленного убийства животного в министерстве ничего не сообщили.

В настоящее время департаментом полиции Алматинской области устанавливаются обстоятельства дела. По результатам проверочных мероприятий непременно будут приняты меры воздействия в соответствии с действующим законодательством.

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