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В Минэкологии прокомментировали фото певца Торегали Тореали с убитым животным

06.01.2021 12772
Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали фото казахстанского певца Торегали Тореали с убитым животным, которое артист опубликовал в соцсети, передает Kazakhstan Today. 
 

Обращаем внимание на то, что публикацию подобных фотографий Министерство экологии, геологии и природных ресурсов считает пропагандой насилия над животными. И такое выставлять в соцсетях считаем неприемлемо", - заявили в ведомстве.

 
При этом по поводу факта жестокого бессмысленного убийства животного в министерстве ничего не сообщили. 
 
В настоящее время департаментом полиции Алматинской области устанавливаются обстоятельства дела. По результатам проверочных мероприятий непременно будут приняты меры воздействия в соответствии с действующим законодательством. 
 

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