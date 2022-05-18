В Минтруда РК озвучили средний размер пенсионных выплат

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 мая в Атырауской области ночью ожидается на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, востоке и в центре области 15-20 метров в секунду.

Днем 18 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

Днем 18 мая на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

18 мая днем на большей части Акмолинской области ожидается дождь, в центре, на северо-востоке области - сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 18 мая в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Ветер северо-западный на юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 18 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

18 мая на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

18 мая ночью на юге, днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

18 мая в Жарминском районе ВКО ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Утром и днем 18 мая на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный в центре, на юге области 15-20 метров в секунду.

Днем 18 мая на севере, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 18 мая в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 18 мая на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.