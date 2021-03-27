В МОН рассказали, освободят ли в этом году выпускников от экзаменов

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала, освободят ли выпускников 9-11 классов от выпускных экзаменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятое решение обучать выпускников 9-11 классов, начиная с третьей четверти, было, конечно, обусловлено сдачей итоговых экзаменов. Как для 9 класса, так и для 11 класса. Поэтому мы готовимся, школьники, школы готовятся к сдаче единых итоговых экзаменов в школах, они необходимы. Это итоговая аттестация, которая дает право получать документ - аттестат об окончании основной школы и аттестат о завершении средней школы. Поэтому сегодня готовится приказ Министерства образования и науки РК, мы считаем, что итоговая аттестация в этом году состоится", - сказала Шолпан Каринова.

Она добавила, что выпускники 9 классов будут сдавать три экзамена, а выпускники 11 классов будут сдавать 4 экзамена.

Но еще раз хочу сказать о том, что сейчас речь идет только о начале четвертой четверти. Исходя из санэпидситуации, будут приниматься отдельные решения", - добавила представитель МОН.

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