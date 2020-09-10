В МОН рассказали, сколько потратили на образовательную программу и модернизацию сельских школ

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Представители Министерства образования и науки РК ответили на обвинения о нерациональной трате заемных и бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

По словам вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой, 36 млрд тенге было затрачено на финансирование программы e-learning.

Выделялись средства с 2010 по 2013 годы. С 2016 года полностью прекращено финансирование. Затрачено из бюджета порядка 36 млрд тенге, из которых 28 млрд - расходы на оборудование, то есть интерактивные доски, компьютеры, серверное оборудование, которые были использованы в общеобразовательном процессе. Они находятся на балансе организаций образования. Была проверка Счётного комитета. Фактов нецелевого использования средств не было" - уточнила Асылова.

Ещё 27 млрд тенге затрачено на модернизацию малокомплектных, сельских школ. Деньги распределялись акиматами.

О займе от Всемирного банка рассказала вице-министр Шолпан Каринова. По её словам, решение о займе было принято ещё в 2014 году. В 2018 году депутаты проект поддержали. С тех пор реализовано 3 компонента, столько же на очереди. Но в условиях пандемии деньги вовсе оказались ненужными.

Вопрос по приобретению компьютеров был запланирован на 2021 год. Все средства бюджетные также были предусмотрены в 2021 году. При реализации займа мы в первую очередь планировали обеспечить контентную часть этой работы. Это содержание образования, улучшение качества знаний, оценивания, обеспечение учебниками, инклюзивным образованием, улучшение педагогического образования. Все эти компоненты должны были быть реализованы, а потом подкрепиться приобретённым оборудованием", - рассказала Каринова.

Она отметила, что из-за пандемии МОН пыталось приобрести компьютеры "экстренным методом", поэтому было сделано обращение во Всемирный банк, чтобы ускоренно приобрести компьютеры.

Но в итоге получилось, что это привело бы к дополнительным бюджетным расходам и изменению законодательства, чтобы переместить средства с 2021 года на 2020 год, что занимает определённое количество времени - от 9 до 12 месяцев. И пришлось бы покупать компьютеры только в марте 2021 года. Поэтому министерством было инициировано приобретение компьютеров из бюджета. Решение было поддержано. Нами инициирован отказ от средств, которые были предусмотрены для приобретения компьютерного оборудования и на повышение квалификации педагогов", - цитируют вице-министра в СЦК при президенте РК.

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