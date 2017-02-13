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В нескольких городах Казахстана отменены занятия для школьников13.02.2017
  • Фото: bnews.kz
Общество  08:55

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Астане, Семее и Костанае из-за морозов отменены занятия в школах, передает корреспондент агентства.

По данным управления образования столицы, 13 февраля в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия для учащихся 1-4 классов первой смены.


В Костанае из-за мороза в школу сегодня не пойдут ученики с 0-го по 9-й класс первой смены.

По информации управления образования Восточно-Казахстанской области, в Семее и Шемонаихинском районе отменены занятия для учащихся с 1 по 4 классы первой смены.
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