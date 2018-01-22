Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В нескольких регионах Казахстана из-за морозов отменены школьные занятия, передает Kazakhstan Today.

"22 января 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в управлении образования столицы.

По данным управления образования Павлодарской области, сегодня, 22 января, отменяются занятия для учащихся 1-11 классов и первых курсов колледжей. Температурав регионе составила -39 градус, ветер 4 метра в секунду.

Отмена занятий коснулась сегодня и ряда городов и районов Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске, где температура составила -27 градусов, дома останутся учащиеся 1-9 классов первой смены, в Семее (-34) - 1-11 классов первой смены, 1-2 курсов колледжей,

в Риддере - (-31) учащиеся 1-9 классов первой смены, в Курчатове (-37) - учащиеся 1-11 классов первой смены.

Кроме этого, занятия для учеников 1-11 классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменены в Зыряновском (-35), Шемонаихинском (-36) и Бескарагайском (-35) районах.

В Кокпектинском (-29), Курчумском (-30), Абайском (-31) районах отменены занятия для учеников 1-4 классов первой смены.

В Катон-Карагайском (-30), Аягозском (-28), Глубоковском (-30) районах отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены, в в Бородулихинском (-41) и Жарминском (-31) районах - для учеников 1-11 классов первой и второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей, сообщил ДЧС Восточно-Казахстанской области со ссылкой на управления образования региона.

По данным СМИ, занятия также отменены в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Просмотров: 6111