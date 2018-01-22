Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 января 2018
  • 15
  • :
  • 06
Все области
-11º Туман
днем 2º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

В нескольких регионах Казахстана из-за морозов отменены школьные занятия22.01.2018
  • Фото: today
Общество  08:49

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В нескольких регионах Казахстана из-за морозов отменены школьные занятия, передает Kazakhstan Today.

"22 января 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в управлении образования столицы.

По данным управления образования Павлодарской области, сегодня, 22 января, отменяются занятия для учащихся 1-11 классов и первых курсов колледжей. Температурав регионе составила -39 градус, ветер 4 метра в секунду.

Отмена занятий коснулась сегодня и ряда городов и районов Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске, где температура составила -27 градусов, дома останутся учащиеся 1-9 классов первой смены, в Семее (-34) - 1-11 классов первой смены, 1-2 курсов колледжей,

в Риддере - (-31) учащиеся 1-9 классов первой смены, в Курчатове (-37) - учащиеся 1-11 классов первой смены.

Кроме этого, занятия для учеников 1-11 классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменены в Зыряновском (-35), Шемонаихинском (-36) и Бескарагайском (-35) районах.

В Кокпектинском (-29), Курчумском (-30), Абайском (-31) районах отменены занятия для учеников 1-4 классов первой смены.

В Катон-Карагайском (-30), Аягозском (-28), Глубоковском (-30) районах отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены, в в Бородулихинском (-41) и Жарминском (-31) районах - для учеников 1-11 классов первой и второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей, сообщил ДЧС Восточно-Казахстанской области со ссылкой на управления образования региона.

По данным СМИ, занятия также отменены в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.
Просмотров: 6111
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.01.2018   12:49
В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение из-за мороза
22.01.2018   12:39
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане
22.01.2018   12:00
Фото: Новый Тамбов
В Астане отменили занятия второй смены для школьников и студентов 1-2 курса колледжей
22.01.2018   11:48
Фото: Dixinews.kz
В шести областях Казахстана введены ограничения для дизельного и общественного транспорта из-за мороза
22.01.2018   09:50
Фото: http://24.kz
В Астане из-за мороза приостановили движение пригородных автобусов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today