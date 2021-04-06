В Нур-Султане и ряде областей объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, а также жителей столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 апреля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 6 апреля ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем 6 апреля в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

6 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, с переходом на юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

6 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами сильный дождь. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 6 апреля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

6 апреля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду.

6-7 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман.

В связи с выпадением осадков большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

6 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на 6-8 апреля. Также синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на полгода.

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