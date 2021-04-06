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Погода на три дня: на севере дожди, на юге по-летнему тепло

05.04.2021 9829
Погода на три дня: на севере дожди, на юге по-летнему тепло
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 6-8 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации синоптиков, в северной половине Казахстана под влиянием ложбины Северо-западного циклона сохранится неустойчивая погода с осадками (преимущественно дождь). Местами ожидается гололед, на западе возможны грозы и град. 
 

В южной половине ожидается прекращение существенных осадков. Местами по РК будут наблюдаться туман, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря. На юго-западе и юге страны будет по-летнему тепло", - говорится в сообщении. 

 

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