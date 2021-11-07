В Нур-Султане обсудили сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

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НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" организовало онлайн-конференцию на тему: "Сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь". На конференции обсуждены перспективы развития сотрудничества Китая и Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Инициатива "Один пояс, один путь" имеет глобальное значение и далеко идущие геополитические последствия. Она дала мощный толчок развитию индустрии в обеих странах, с ее помощью созданы сотни рабочих мест в Казахстане. Особенность реализации "Пояса и пути" заключается в помощи государствам, участвующим в нем", - отметила учредитель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.



По ее словам, "за шесть лет действия инициативы активно развивается взаимный обмен между народами и цивилизациями, что очень важно в современном экономически нестабильном мире".



В ходе встречи заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Талгат Темирханов рассказал о совместном сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс, один путь".



"Последние пандемические события с 2020 года по сегодня немножко, скажем, усложнили работу на границе с Китаем - есть у нас определённые проблемы... Тем не менее сегодня мы готовы решать проблемы на китайской границе, наконец, организовать дополнительные мероприятия по обработке, чтобы увеличить объем перевозок. По транспортным перевозкам у нас есть очень хорошая динамика, есть рост от 3 до 6% по сравнению с 2020 годом. Есть хорошие показатели по инфраструктурным проектам. Сейчас мы наблюдаем большой спрос на китайскую продукцию, но с учётом ограничений нет возможности этот потенциал использовать в полной мере. Мы готовы работать. Китайский рынок всегда был очень интересным для нас. Он стабильный и обширный. Мы готовы к сотрудничеству и наращиванию соответствующих объёмов", - отметил спикер.



По мнению участников круглого стола, проект в полной мере воплощает добрососедские отношения между Китаем и Казахстаном, а также возлагает большие надежды на сотрудничество между Китаем и Казахстаном.



"Географические преимущества дополняют экономики Китая и Казахстана, значительно дополняют друг друга. Китай имеет развитую обрабатывающую промышленность, включая высокотехнологичные отрасли, обширный потребительский рынок и большой спрос на энергию, полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию. А Казахстан обладает богатыми запасами нефти, природного газа, полным спектром запасов полезных ископаемых, обширными пастбищными угодьями и высококачественной сельскохозяйственной продукцией. Поэтому обе страны должны эффективно использовать географические преимущества и в полной мере использовать преимущества стран-соседей, чтобы экономическое сотрудничество между странами могло развиваться быстрее и лучше", - подчеркнул вице-президент, генеральный представитель Китайской международной торговой палаты Гао Ци.



По состоянию на конец 2020 года, Китай инвестировал в Казахстан 21,4 млрд долларов США, предоставил Казахстану займы на сумму более 50 млрд долларов США и подписал различные контракты на инженерные работы на примерную сумму 38,9 млрд долларов США.



"После выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" стали более полно задействованы географические преимущества Китая и Казахстана в транспортно-логистическом сотрудничестве. Важность Казахстана как сухопутного маршрута через экономический Шёлковый путь становится всё более очевидной. В то же время Китай предоставил Казахстану важный морской путь для развития экономических обменов со странами Азиатского-Тихоокеанского региона", - отметил Гао Ци.



"Китайский совет по содействию Международной торговли основан в 1962 году, является наиболее влиятельным и авторитетным национальным агентством по содействию внешней торговли и инвестициям. Его функция заключается в содействии торговли, инвестициям и химическому и техническому сотрудничеству между Китаем и другими странами мира. Наше представительство было открыто в апреле 2018 года, находится в здании Пекин в Нур-Султане. Наша основная задача - продвигать импортную и экспортную торговлю, двусторонние инвестиции и различное экономическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном, наводить мосты для делового сотрудничества между китайскими и казахскими предприятиями, а также развивать бизнес между странами, устраивать обменные сотрудничество между ними", - рассказал вице-президент Китайской Международной торговой палаты.



О сотрудничестве на протяжении 5 лет в медийной сфере сообщил главный редактор китайской версии Silk Road News of Kazakhstan, главный руководитель Обсерватории Нового Шёлкового пути Ван Цзиньшэн.



"В декабре 2016 года мы стали соучредителями журнала Silk Road Today в Казахстане. Журнал освещал китайско-казахстанские экономические, торговые и культурные обмены и выпускался на трёх языках: казахском, русском, китайском. Журнал для экономических и культурных обменов и сотрудничества с Казахстаном стал первым в своем роде. В последние 5 лет журнал и Instagram на русском и казахском языках были сосредоточены на освещении Китая и казахстанско-китайских отношений в надежде познакомить как можно больше казахстанцев с соседом Китаем. Конечно, обмен информацией является двусторонним, поэтому мы так же создали серию китайских публичных аккаунтов", - проинформировал он.



По мнению Ван Цзиньшэна, во время пандемии взаимопонимание граждан разных государств во многом зависит от информации, которую предоставляют СМИ. Поэтому средства массовой информации должны строить прочные мосты информационного обмена для укрепления добрососедских отношений между странами.



В ходе встречи "Сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один Пояс, один путь" также выступили политолог Казбек Майгельдинов, директор Центра традиционной медицины и заместитель директора ТОО "Азиатский газопровод" Чингиз Токкулов.а



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