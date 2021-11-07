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В Нур-Султане обсудили сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

06.11.2021, 14:10 155710
В Нур-Султане обсудили сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь"
Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" организовало онлайн-конференцию на тему: "Сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь". На конференции обсуждены перспективы развития сотрудничества Китая и Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Инициатива "Один пояс, один путь" имеет глобальное значение и далеко идущие геополитические последствия. Она дала мощный толчок развитию индустрии в обеих странах, с ее помощью созданы сотни рабочих мест в Казахстане. Особенность реализации "Пояса и пути" заключается в помощи государствам, участвующим в нем", - отметила учредитель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.

По ее словам, "за шесть лет действия инициативы активно развивается взаимный обмен между народами и цивилизациями, что очень важно в современном экономически нестабильном мире".

В ходе встречи заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Талгат Темирханов рассказал о совместном сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Последние пандемические события с 2020 года по сегодня немножко, скажем, усложнили работу на границе с Китаем - есть у нас определённые проблемы... Тем не менее сегодня мы готовы решать проблемы на китайской границе, наконец, организовать дополнительные мероприятия по обработке, чтобы увеличить объем перевозок. По транспортным перевозкам у нас есть очень хорошая динамика, есть рост от 3 до 6% по сравнению с 2020 годом. Есть хорошие показатели по инфраструктурным проектам. Сейчас мы наблюдаем большой спрос на китайскую продукцию, но с учётом ограничений нет возможности этот потенциал использовать в полной мере. Мы готовы работать. Китайский рынок всегда был очень интересным для нас. Он стабильный и обширный. Мы готовы к сотрудничеству и наращиванию соответствующих объёмов", - отметил спикер.

По мнению участников круглого стола, проект в полной мере воплощает добрососедские отношения между Китаем и Казахстаном, а также возлагает большие надежды на сотрудничество между Китаем и Казахстаном.

"Географические преимущества дополняют экономики Китая и Казахстана, значительно дополняют друг друга. Китай имеет развитую обрабатывающую промышленность, включая высокотехнологичные отрасли, обширный потребительский рынок и большой спрос на энергию, полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию. А Казахстан обладает богатыми запасами нефти, природного газа, полным спектром запасов полезных ископаемых, обширными пастбищными угодьями и высококачественной сельскохозяйственной продукцией. Поэтому обе страны должны эффективно использовать географические преимущества и в полной мере использовать преимущества стран-соседей, чтобы экономическое сотрудничество между странами могло развиваться быстрее и лучше", - подчеркнул вице-президент, генеральный представитель Китайской международной торговой палаты Гао Ци.

По состоянию на конец 2020 года, Китай инвестировал в Казахстан 21,4 млрд долларов США, предоставил Казахстану займы на сумму более 50 млрд долларов США и подписал различные контракты на инженерные работы на примерную сумму 38,9 млрд долларов США.

"После выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" стали более полно задействованы географические преимущества Китая и Казахстана в транспортно-логистическом сотрудничестве. Важность Казахстана как сухопутного маршрута через экономический Шёлковый путь становится всё более очевидной. В то же время Китай предоставил Казахстану важный морской путь для развития экономических обменов со странами Азиатского-Тихоокеанского региона", - отметил Гао Ци.

"Китайский совет по содействию Международной торговли основан в 1962 году, является наиболее влиятельным и авторитетным национальным агентством по содействию внешней торговли и инвестициям. Его функция заключается в содействии торговли, инвестициям и химическому и техническому сотрудничеству между Китаем и другими странами мира. Наше представительство было открыто в апреле 2018 года, находится в здании Пекин в Нур-Султане. Наша основная задача - продвигать импортную и экспортную торговлю, двусторонние инвестиции и различное экономическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном, наводить мосты для делового сотрудничества между китайскими и казахскими предприятиями, а также развивать бизнес между странами, устраивать обменные сотрудничество между ними", - рассказал вице-президент Китайской Международной торговой палаты.

О сотрудничестве на протяжении 5 лет в медийной сфере сообщил главный редактор китайской версии Silk Road News of Kazakhstan, главный руководитель Обсерватории Нового Шёлкового пути Ван Цзиньшэн.

"В декабре 2016 года мы стали соучредителями журнала Silk Road Today в Казахстане. Журнал освещал китайско-казахстанские экономические, торговые и культурные обмены и выпускался на трёх языках: казахском, русском, китайском. Журнал для экономических и культурных обменов и сотрудничества с Казахстаном стал первым в своем роде. В последние 5 лет журнал и Instagram на русском и казахском языках были сосредоточены на освещении Китая и казахстанско-китайских отношений в надежде познакомить как можно больше казахстанцев с соседом Китаем. Конечно, обмен информацией является двусторонним, поэтому мы так же создали серию китайских публичных аккаунтов", - проинформировал он.

По мнению Ван Цзиньшэна, во время пандемии взаимопонимание граждан разных государств во многом зависит от информации, которую предоставляют СМИ. Поэтому средства массовой информации должны строить прочные мосты информационного обмена для укрепления добрососедских отношений между странами.

В ходе встречи "Сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один Пояс, один путь" также выступили политолог Казбек Майгельдинов, директор Центра традиционной медицины и заместитель директора ТОО "Азиатский газопровод" Чингиз Токкулов.а

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Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание

07.11.2021, 18:31 13960
Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание
Фото: Pavlofox from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - В соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
 
Он добавил, что скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ.
 
 "Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов", - сообщил министр.
 
Также Ильин отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений они будут нести уголовную ответственность.
 
По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.
 

В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены, и шахта продолжила работу", - сообщил Юрий Ильин.

 
Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.
 
7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтеров. В ходе работ в начале забоя были обнаружены двое живых шахтеров, позднее были обнаружены тела оставшихся шести шахтеров. Состояние двух выживших тяжелое.
 
Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.
 
 

За коррупцию подчиненных в Алматинской области наказали 14 руководителей

07.11.2021, 15:35 49330
ТАЛДЫКОРГАН. 7 НОЯБРЯ - В Алматинской области за коррупцию подчиненных к дисциплинарной ответственности с 2019 года привлекли 14 руководителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Антикоррупционной службе по Алматинской области рассказали, что с момента проведения мониторинга реализации института по отставке и персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления своих подчиненных (с конца 2019 года) в области подали в отставку четыре руководителя (политические государственные служащие), руководством области была принята отставка только у одного (экс-аким Текели), остальные трое были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии (акимы Карасайского, Кербулакского, Панфиловского районов).
 
Кроме того, за доказанные факты коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности - 14 руководителей (административные государственные служащие). Из которых: замечание получили - 2, выговор - 4, строгий выговор - 5, освобождение от занимаемой должности - 2, понижение в должности - 1.
 
Среди тех, кто получил строгий выговор, - аким сельского округа поселка Жибек жолы Карасайского района, руководитель УГД по городу Капшагаю, аким Райымбекского сельского округа, руководитель отдела сельского хозяйства Панфиловского района.
 
К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены директор филиала Алматинское отделение ГП АО "КТЖ-Грузовые перевозки", руководитель РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, руководитель Центра занятости населения города Текели.
 
В Антикоррупционной службе добавили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать руководители, занимающие политические должности, тогда как административные госслужащие будут подлежать дисциплинарной ответственности в случае осуждения их подчиненных.
 

Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров

07.11.2021, 13:52 65881
Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
 

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии", - пишет Акорда.

 
7 ноября, в 08.24, на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Аким провел совещание и пообещал помощь семьям погибших.
 

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