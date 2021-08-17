В Нур-Султане перекроют движение на пересечении проспектов Туран и Улы Дала

Фото: акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана в рамках реализации проекта "Строительство улицы №27 на участке от улицы Бейсековой до проспекта Туран" проведет работы по устройству асфальтобетонного покрытия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В связи со строительными работами 17 августа с 08.00 до 24.00 планируется частичное перекрытие движения автотранспорта на пересечении проспектов Туран и Улы дала, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее сообщилось , что в связи с ремонтом с 16 по 20 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Айманова, на участке от улицы Сейфуллина до улицы Омарова.

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