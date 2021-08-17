В Нур-Султане из-за ремонта перекрыт участок улицы Айманова

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Участок улицы Айманова в Нур-Султане перекрыт в связи с ремонтом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Айманова", - сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с ремонтом с 16 по 20 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Айманова, на участке от улицы Сейфуллина до улицы Омарова.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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