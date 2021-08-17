Система Orphus

В Нур-Султане из-за ремонта перекрыт участок улицы Айманова

16.08.2021 7750
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Участок улицы Айманова в Нур-Султане перекрыт в связи с ремонтом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Айманова", - сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

 
В связи с ремонтом с 16 по 20 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Айманова, на участке от улицы Сейфуллина до улицы Омарова.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая