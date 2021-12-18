В Нур-Султане почти 400 семей-очередников получили квартиры

Фото: Акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане в день 30-летия Независимости РК еще почти 400 семей-очередников получили ключи от квартир, в том числе, очередники по линии госпрограммы "Нурлы жер" через "Отбасы банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, всего в декабре ключи от соцквартир получат более 2 тыс. семей-очередников.

Ключи новоселам вручил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов. Дома расположены в районе Есиль (проекторе название улицы Е34 и Е44).

В день 30-летия Независимости для меня большая честь вручить ключи от новых квартир в новом районе города. Сегодня буквально по соседству от этого дома мы открыли новую школу BINOM на 4 тыс. ученических мест, оснащенную самым современным оборудованием. Конечно, много работы в этом районе ещё предстоит. Продолжаем работы по инженерной инфраструктуре, организовываем дороги и проезды, работу общественного транспорта. Но в первую очередь мы сдаём жилье и школу для того, чтобы люди могли жить и учить своих детей. Уверен, что в будущем этот район станет одним из уютнейших мест в столице. Желаю всем благополучия, здоровья, счастья, успехов. С новосельем!", - сказал Нуркенов во время вручения ключей.

По поручению главы государства в столице проводится системная работа по увеличению объемов доступного льготного жилья. В этом году в Нур-Султане построено 10 тысяч льготных социальных квартир. Только за последние 3 года количество доступного жилья увеличилось в 5,5 раза, сообщили в акимате.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане работающую молодежь планируют обеспечить недорогим арендным жильем.