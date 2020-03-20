Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с 20 марта по 15 апреля отменят оплату за платные парковки, передает Kazakhstan Today.

Внимание! С 20 марта до 15 апреля оплата за парковки в столице не взимается!" - указано на сайте компания "Парковочное пространство Астаны".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане 25 случаев.





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