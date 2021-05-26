В Нур-Султане снова будут штрафовать за проезд по полосе для общественного транспорта

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С 26 мая текущего года АПК "Сергек" возобновит фиксацию нарушений "проезд по выделенной полосе общественного транспорта" по проспекту Кабанбай батыра, на участке от кольцевой развязки (шоссе Каркаралы) до улицы Сыганак в одном направлении. В указанном направлении установлены соответствующие дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка, информирующая о наличии данной полосы, соблюдение требований которых является обязательным", - сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
Ранее сообщалось, что водителям разрешили ездить по полосам общественного транспорта на некоторых участках автодорог в Нур-Султане.
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