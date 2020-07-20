В Нур-Султане вдвое уменьшилось количество вызовов скорой помощи

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Количество вызовов скорой помощи в Нур-Султане снизилось вдвое, передает Kazakhstan Today.

Количество вызовов скорой медпомощи уменьшилось. Сейчас порядка 1400 вызовов в день, раньше было почти 3 тысячи. Среди них вызовов, связанных в коронавирусной инфекцией, было 500, сегодня - 182. То есть все в два раза снизилось", - рассказал директор городской станции скорой медицинской помощи Мурат Оразбаев.

По словам директора скорой помощи, пик нагрузки пришелся на конец июня. Немаловажную роль в разрешении ситуации сыграли принятые меры - карантин, создание ситуационного центра, консультирование пациентов по телефону. В то же время, по словам медиков, расслабляться рано.

Впереди осень, сезон ОРВИ. И не исключена вспышка КВИ. К этому мы должны быть готовы. В случае возможного ухудшения эпидемиологической ситуации мы подготавливаем свои ресурсы - трудовые, человеческие, технические. Мы расширяем автопарк, количество бригад со 110 увеличено до 150. Ожидаем в августе реанимобили, 14 единиц. Также идет дополнительный набор сотрудников из числа выпускников медицинских колледжей, проводится их подготовка, обучение", - пояснил директор столичной скорой помощи.

В акимате Нур-Султана рассказали, что 360 молодых специалистов (выпускники медучреждений) приступят к работе в учреждениях здравоохранения Нур-Султана. В каждой медицинской организации определен старший специалист, который будет оказывать молодым консультативную помощь.

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