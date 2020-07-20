Система Orphus

В Нур-Султане вдвое уменьшилось количество вызовов скорой помощи

19.07.2020, 12:52 8398
Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Количество вызовов скорой помощи в Нур-Султане снизилось вдвое, передает Kazakhstan Today.
 

Количество вызовов скорой медпомощи уменьшилось. Сейчас порядка 1400 вызовов в день, раньше было почти 3 тысячи. Среди них вызовов, связанных в коронавирусной инфекцией, было 500, сегодня - 182. То есть все в два раза снизилось", - рассказал директор городской станции скорой медицинской помощи Мурат Оразбаев. 

 
По словам директора скорой помощи, пик нагрузки пришелся на конец июня. Немаловажную роль в разрешении ситуации сыграли принятые меры - карантин, создание ситуационного центра, консультирование пациентов по телефону. В то же время, по словам медиков, расслабляться рано. 
 

Впереди осень, сезон ОРВИ. И не исключена вспышка КВИ. К этому мы должны быть готовы. В случае возможного ухудшения эпидемиологической ситуации мы подготавливаем свои ресурсы - трудовые, человеческие, технические. Мы расширяем автопарк, количество бригад со 110 увеличено до 150. Ожидаем в августе реанимобили, 14 единиц. Также идет дополнительный набор сотрудников из числа выпускников медицинских колледжей, проводится их подготовка, обучение", - пояснил директор столичной скорой помощи. 

 
В акимате Нур-Султана рассказали, что 360 молодых специалистов (выпускники медучреждений) приступят к работе в учреждениях здравоохранения Нур-Султана. В каждой медицинской организации определен старший специалист, который будет оказывать молодым консультативную помощь.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая