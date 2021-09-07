В Нур-Султане временно отменят автобусную полосу по проспекту Туран

Фото: акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - С 6 сентября 2021 года в Нур-Султане временно упраздняется автобусная полоса Bus Lane по проспекту Туран, сообщает официальный сайт столичного акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Изменение коснется только участка от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандар в направлении аэропорта, пояснили в акимате.

Решение о временной отмене полосы Bus Lane принято акиматом города в целях улучшения пропускной способности улиц, а также в связи с началом учебного периода и последующим увеличением автомобильного трафика на улицах столицы.

Bus Lane на данном участке будет возобновлен после внедрения ряда крупных инфраструктурных решений, одним из которых является завершение строительства альтернативной улицы Ч. Айтматова.

Необходимо отметить, что действие Bus Lane по проспекту Туран от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Сыганак в направлении ТРЦ "Хан Шатыр" остается без изменений.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут. Также важно помнить о приоритете движения регулярных маршрутных автобусов на улицах города.





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