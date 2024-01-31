В области Жетысу выявили более 30 неизолированных бесхозных захоронений очагов сибирской язвы

Фото: skonews

Рассказать друзьям

Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конструкции моста через балку Жалтыр близ села Салкынколь в Северо-Казахстанской области обнаружили трещины, сообщил директор регионального филиала "Национального центра качества дорожных активов" Жолдыбай Тентеков.





Дефекты на объекте "Строительство моста на 142-м километре автодороги Еленовка - Арыкбалык - Чистополье - Есиль" будут устранены в дорожно-строительный сезон 2024 года. При проведении строительных работ на объекте имеется сегрегация (расслоение покрытия. - Прим. ред.) и сетка трещин," - цитирует директора центра издание " Петропавловск.news" .





По его словам, в этом дорожно-строительном сезоне специалисты выборочно контролировали качество ремонтных работ на 12 объектах дорог областного значения. Выявили 79 дефектов, 77 из них устранены. Оставшиеся 2 дефекта сосредоточены на мосту вблизи села Салкынколь.





Как сообщает издание, подрядчик приступил к капитальному ремонту моста автомобильной дороги областного значения Еленовка - Чистополье - Арыкбалык - Есиль летом 2019 года. Работы по договору должны были закончить за полгода. Дальше последовала смена подрядчика, тогда строительство вовсе приостановили. Затем работы завершало другое предприятие.





Отмечается, что с начала дорожно-строительного сезона текущего года специалисты контролировали проведение ремонта на 163 дорожных объектах Северо-Казахстанской области.





По данным Жолдыбая Тентекова, в результате проверок выявили 190 дефектов и нарушений. Из них сейчас устранено 141, остальные находятся в работе. Отобрано почти 1,6 тыс. проб дорожно-строительных материалов. Порядка 40% не соответствовали требованиям нормативно-технической документации.





В объявлении проекта строительства моста на сайте госзакупок РК указана сумма в размере 1,2 млрд тенге.



