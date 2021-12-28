В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением ложбины северо-западного циклона на большей части РК ожидается снег, усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге, юго-востоке и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-востоке, севере, западе страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; в центре и на юге с низововй метелью, на севере туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью и гололедом, на юго-западе туман.

На севере, востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается низовая метель; на северо-западе, юго-востоке ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра до 18 метров в секунду.

На востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге Восточно-Казахстанской, на юге Кызылординской, на северо-западе, в центре Мангистауско, на северо-западе, севере Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.



