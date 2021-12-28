В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 декабря на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман, гололед.
28 декабря на севере, востоке и юге Алматинской области ожидается туман, гололед.
28 декабря на большей части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
28 декабря на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается туман.
28 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман.
В Нур-Султане 28 декабря ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
28 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
28 декабря на востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.
28 декабря в центре и на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
28 декабря на западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер южный, на западе области порывы 18 метров в секунду.
28-30 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 30 декабря 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
28 декабря на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области туман. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы 28 декабря временами ожидаются туман, гололед.