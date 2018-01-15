Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В одной из аптек Астаны продавали незарегистрированные препараты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе суда Астаны, в департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Астане поступило обращение с просьбой произвести проверку в одной из столичных аптек. В ходе проверки установлен факт реализации незарегистрированного на территории Республики Казахстан лекарственного препарата "Дюфастон".

"В судебном заседании ИП К. вину в совершении административного правонарушения признал полностью. Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны ИП К. признан виновным по части 2 статьи 426 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 100 МРП, с приостановлением деятельности сроком на 1 месяц, с конфискацией лекарственного препарата "Дюфастон", с последующим уничтожением", - проинформировали в суде.

Постановление вступило в законную силу.

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