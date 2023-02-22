Убийство морской свинки на уроке: полиция завела уголовное дело   

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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из частных школ Алматы на уроке биологии убили морскую свинку и провели вскрытие. Видео вскрытия распространилось в соцсетях и вызвало возмущение активистов по защите животных.





На видео запечатлено, как морскую свинку умерщвляют и проводят вскрытие. В управлении образования Алматы прокомментировали инцидент.





В ведомстве сообщили, что 20 февраля текущего года согласно статье 72 Административного процедурно-процессуального кодекса РК сотрудники департамента по обеспечению качества в сфере образования и управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" для выяснения обстоятельств.





Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.









Данный инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города Алматы. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология". С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", - проинформировали в управлении .





Сообщается, что учитель биологии уволилась по собственному желанию.





Дополнено 21.02.2023, 15.30





В полиции отреагировали в данное видео.





Данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным)", - сообщает Polisia.kz





Обстоятельства устанавливаются.





Стоит отметить, что в Казахстане регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными. И хотя вносятся поправки в законодательство, которые ужесточают наказание за издевательство над животными, число бесчеловечных поступков и жесточайших убийств животных не снижается.





По мнению экологов, люди, истязающие животных, опасны для общества.





Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества: они опасны для других людей... Помимо прямой физической угрозы, такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних и показывая пример другим", - считают члены Экологического общественного союза.





Ранее сообщалось, что в 2014 году в зоопарке столицы Дании был убит полуторагодовалый жираф Мариус. Процедура забоя Мариуса была представлена как детский образовательный проект, поэтому мероприятие было заранее анонсировано и на него пришли родители с детьми.





Утром 18-месячному жирафу дали его любимое лакомство - блюдо из ржаного хлеба. После этого ветеринар приставил к его голове строительный пистолет, забивающий гвозди, и нажал на курок. Животное рухнуло к ногам детей, столпившихся вокруг. На глазах у детей, многим из которых было по шесть-семь лет, туша жирафа была разделана.





Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.









Объясняя способ забоя, научный руководитель зоопарка Копенгагена Бенгт Хольст сказал, что снотворные препараты и яды они не стали использовать, чтобы не испортить мясо. Тушу потом отдали на обед львам, тиграм и леопардам, а небольшая часть отправлена в лабораторию на исследования.





По его словам, жираф был убит из необходимости поддерживать генетическое разнообразие. В вольерах европейских зоопарков животные содержатся вместе, их спаривание не контролируется. Когда рождается слишком большое количество животных с одинаковыми генами, то селекционеры убивают лишних животных, чтобы не допустить инбридинга - скрещивая в пределах одной популяции.





Тысячи людей в Дании подписали петицию против умерщвления Мариуса. Защитники Мариуса предлагали другие варианты - стерилизовать жирафа, давать ему контрацептивы или передать в один из зоопарков, не входящих в программу разведения. Однако Хольст заявил, что контрацептивы и стерилизация негативно влияют на здоровье животного, пишет gazeta.ru.





Вслед за жирафом Мариусом сотрудники копенгагенского зоопарка умертвили семью из двух старых львов и двух львят в связи с планами создать новый прайд, сообщает The Guardian.