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В Павлодарской области лесники подозреваются в незаконной порубке и краже леса

06.11.2021, 10:55 109027
В Павлодарской области лесники подозреваются в незаконной порубке и краже леса
ПАВЛОДАР. 6 НОЯБРЯ - Лесники подозреваются в незаконной порубке и краже леса в Павлодарской области. Сумма ущерба составила более 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 ноября 2021 года полицейскими района Аккулы задержаны сотрудники РГУ ГЛПР "Ертiс Орманы" по подозрению в незаконной порубке и краже сухостойных деревьев вида "сосна" на сумму около 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими установлено, что неизвестными лицами в Шакинском сельском округе на территории Баймбетовского лесничества незаконно порублены, заготовлены и вывезены сухостойные деревья вида "сосна" в количестве 18,25 кубического метра в разных кварталах. 
 

Следы от грузовой машины привели полицейских в одно из сел соседней области. При обходе села полицейские установили дом, во дворе которого был складирован лесной массив. Данные бревна были схожи с обнаруженными на месте незаконной порубки. Также во дворе дома располагалась пилорама - станок для переработки древесины", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 
Факт незаконной порубки выявлен и в Щербактинском районе. По подозрению в краже леса установлен и задержан 36-летний павлодарец, который 12 октября 2021 года в лесном массиве вблизи села Садык-Ащи Щалдайского сельского округа незаконно вырубил сухостойный и сырорастущий лес. Сумма ущерба составила более 1 млн тенге. Полицией по двум фактам проводятся досудебные расследования по статье 340 УК Республики Казахстан.
 
 

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Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание

07.11.2021, 18:31 13960
Семьям погибших шахтеров выплатят 10-летнее денежное содержание
Фото: Pavlofox from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - В соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
 
Он добавил, что скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ.
 
 "Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов", - сообщил министр.
 
Также Ильин отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений они будут нести уголовную ответственность.
 
По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.
 

В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены, и шахта продолжила работу", - сообщил Юрий Ильин.

 
Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.
 
7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате пострадали двое и погибли шесть шахтеров. В ходе работ в начале забоя были обнаружены двое живых шахтеров, позднее были обнаружены тела оставшихся шести шахтеров. Состояние двух выживших тяжелое.
 
Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.
 
 

За коррупцию подчиненных в Алматинской области наказали 14 руководителей

07.11.2021, 15:35 49330
ТАЛДЫКОРГАН. 7 НОЯБРЯ - В Алматинской области за коррупцию подчиненных к дисциплинарной ответственности с 2019 года привлекли 14 руководителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Антикоррупционной службе по Алматинской области рассказали, что с момента проведения мониторинга реализации института по отставке и персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления своих подчиненных (с конца 2019 года) в области подали в отставку четыре руководителя (политические государственные служащие), руководством области была принята отставка только у одного (экс-аким Текели), остальные трое были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии (акимы Карасайского, Кербулакского, Панфиловского районов).
 
Кроме того, за доказанные факты коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности - 14 руководителей (административные государственные служащие). Из которых: замечание получили - 2, выговор - 4, строгий выговор - 5, освобождение от занимаемой должности - 2, понижение в должности - 1.
 
Среди тех, кто получил строгий выговор, - аким сельского округа поселка Жибек жолы Карасайского района, руководитель УГД по городу Капшагаю, аким Райымбекского сельского округа, руководитель отдела сельского хозяйства Панфиловского района.
 
К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены директор филиала Алматинское отделение ГП АО "КТЖ-Грузовые перевозки", руководитель РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, руководитель Центра занятости населения города Текели.
 
В Антикоррупционной службе добавили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать руководители, занимающие политические должности, тогда как административные госслужащие будут подлежать дисциплинарной ответственности в случае осуждения их подчиненных.
 

Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров

07.11.2021, 13:52 65881
Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
 

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии", - пишет Акорда.

 
7 ноября, в 08.24, на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Аким провел совещание и пообещал помощь семьям погибших.
 

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