В Павлодарской области лесники подозреваются в незаконной порубке и краже леса

ПАВЛОДАР. 6 НОЯБРЯ - Лесники подозреваются в незаконной порубке и краже леса в Павлодарской области. Сумма ущерба составила более 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 ноября 2021 года полицейскими района Аккулы задержаны сотрудники РГУ ГЛПР "Ертiс Орманы" по подозрению в незаконной порубке и краже сухостойных деревьев вида "сосна" на сумму около 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими установлено, что неизвестными лицами в Шакинском сельском округе на территории Баймбетовского лесничества незаконно порублены, заготовлены и вывезены сухостойные деревья вида "сосна" в количестве 18,25 кубического метра в разных кварталах.
Следы от грузовой машины привели полицейских в одно из сел соседней области. При обходе села полицейские установили дом, во дворе которого был складирован лесной массив. Данные бревна были схожи с обнаруженными на месте незаконной порубки. Также во дворе дома располагалась пилорама - станок для переработки древесины", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Факт незаконной порубки выявлен и в Щербактинском районе. По подозрению в краже леса установлен и задержан 36-летний павлодарец, который 12 октября 2021 года в лесном массиве вблизи села Садык-Ащи Щалдайского сельского округа незаконно вырубил сухостойный и сырорастущий лес. Сумма ущерба составила более 1 млн тенге. Полицией по двум фактам проводятся досудебные расследования по статье 340 УК Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области браконьеры выкопали 273 сосны.