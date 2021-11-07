В Павлодарской области лесники подозреваются в незаконной порубке и краже леса

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КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - В соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

Он добавил, что скопление метана на месте трагедии превысило 40%. Резкий выброс метана и угля произошел во время ремонтных работ.

"Внезапный выброс метана. Датчики, по которым мы осмотрели и определили в диспетчерской службе, показали, что произошло многократное превышение концентрации до 41%. Залповый выброс. Соответственно те 6 человек, которые находились в забое, они не успели даже воспользоваться средством самоспасения и погибли. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели применить первичные средства спасения и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Что послужило причиной выброса метана, это будет определять комиссия. Они будут выяснять, были ли нарушения технологических процессов", - сообщил министр.

Также Ильин отметил, что на данный момент идет следствие, уже есть круг подозреваемых, которых опрашивают. В случае выявления нарушений они будут нести уголовную ответственность.

По словам министра, в этом году руководство шахты уже получало замечание по безопасности работы и предписание о закрытии.

В мае текущего года предписанием Комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган о приостановлении работы данной шахты. Решением экономического суда, после предоставления всех материалов, и выхода на контрольную проверку нашими сотрудниками было определено, что по тем замечаниям, которые выдавались для приостановления шахт, были устранены, и шахта продолжила работу", - сообщил Юрий Ильин.

Также выяснилось, что трагедия произошла во время ремонтных работ.